Als den Jöhlinger Sternsingern noch Schnaps angeboten wurde

Sternsinger folgen einer sehr langen Tradition. In Anlehnung an die Weisen Caspar, Melchior und Balthasar, bisweilen auch als Heilige drei Könige dargestellt, ziehen Gruppen von meist drei Kindern schon seit Jahrhunderten von Haus zu Haus, bringen den Segen zu den Menschen und sammeln dabei Geld für einen guten Zweck.

Seit 1958 werden die Sternsinger zwischen Neujahr und dem Dreikönigsfest am 6. Januar organisiert ausgesandt, um Spenden für Hilfsprojekte, in der Regel für die weltweite Unterstützung von Kindern in Not, zu sammeln. Träger dieser bundesweiten Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Mittlerweile wurde bereits die 66. Sternsinger-Aktion eröffnet.

Generationen von Kindern und Jugendlichen verbinden mit dem Sternsingen einprägsame Erlebnisse, auch im nördlichen Landkreis Karlsruhe. Von 2014 bis 2019 begleitete Tanja Koch als Betreuerin Sternsinger auf ihren Touren durch Walzbachtal. Sie berichtet von großem organisatorischem Aufwand: „Es gab mehrere Vortreffen mit Gewandausgabe und Aktionsvorstellung bis zum Aussendungsgottesdienst.“

Die eigentliche Aktion zog sich dann über drei Tage. Jeweils von 10 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit klapperten die Kinder jedes Haus im zugeteilten Bezirk ab. Wenn jemand sichtlich überrascht im Schlafanzug die Tür öffnete, waren Erklärungen notwendig.

Da flossen auch schon mal Tränen. Tanja Koch

ehemalige Sternsinger-Betreuerin

Teilweise erfuhren die hoch motivierten Kinder Ablehnung und wurden schon an der Sprechanlage abgewiesen, was zu Frustrationen führte. „Da flossen auch schon mal Tränen“, erzählt Koch. Andere Leute wiederum erwarteten ihre Sternsinger schon sehnsüchtig und hatten Trittleitern vorbereitet, damit die Kleinen den Segen über der Tür anbringen konnten.

Beim gemeinsamen Mittagessen der Sternsinger wurde Zwischenbilanz gezogen. Welche Gruppe hatte das meiste Geld gesammelt? Daneben gab es immer eine reiche Beute an Süßigkeiten. Nach gerechter Aufteilung konnte man noch eine große Menge an das Bruchsaler Kinderheim abgeben. Viel Spaß hatten die Jugendlichen mit einer selbst eingespielten Rap-Version des Segensspruchs, der jedoch noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war.

Diakon Dennis Nagel in Stutensee-Weingarten fing als Sternsinger an

Dennis Nagel ist heute Diakon der katholischen Kirchengemeinde Stutensee-Weingarten. Erste Erfahrungen als Sternsinger und später als Gruppenleiter sammelte er in seiner Blankenlocher Heimatgemeinde um die Jahrtausendwende. „Wir sind bei jedem Wetter losgezogen, bei Dauerregen, Schneegestöber oder bei milden zehn Grad“, erinnert er sich. Ebenso an viele nette Begegnungen. Während heutzutage die Privatsphäre tabu ist, wurde man früher sehr oft in die gute Stube hineingebeten. Die Leute wollten durch den Weihrauch im Wohnzimmer „den Segen spürbar und riechbar ins Haus“ holen.

Negative Erlebnisse kommen ihm nicht in den Sinn, eher ein demolierter Stern oder ein Bollerwagen, der sich ständig mit ungesunden Sachen füllte, die die Eltern nie kaufen würden. Obst war da weniger beliebt als Gummibärchen oder Schokolade, wobei bei längst abgelaufenen Alkoholpralinen Vorsicht geboten war.

Der Pfarrer spricht in der Predigt ein Machtwort

Wie aus einer anderen Welt wirken die Erzählungen von Valentin Ruppert. Der Jöhlinger war während seiner Zeit als Messdiener Anfang der 1970er Jahre auch als Sternsinger unterwegs. „Der Kirchenbesuch war damals noch rege. Wir waren immer willkommen, wurden nicht einmal abgewiesen“, sagt er rückblickend. Neben Privathäusern besuchten sie auch Lokale oder stellten sich spontan bei Weihnachtsfeiern auf die Bühne und ließen die Kasse durch die Reihen gehen.

Für besondere Erheiterung im wahrsten Sinne sorgte so mancher Zeitgenosse, der sich bei den älteren Jugendlichen mit einem Schnaps für den Segen bedankte. In der folgenden Sonntagspredigt bat der Pfarrer darum, dies doch bitte zu unterlassen, so Ruppert. Heutzutage genauso unvorstellbar wie das schwarze Schminken eines der Könige, das früher wie selbstverständlich dazugehörte.