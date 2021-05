Das alte Wössinger Rathaus hat neue Besitzer

Die Besitzer des alten Wössinger Rathaus zieht es zurück in die bayrische Heimat. Das Fachwerkhaus geht nun in den Besitz der Familie Lux über. Diese möchte weiterhin die Glocke für Geburten von Kindern im Ort läuten.

Die Wössinger Geschichte repräsentiert kein anderes Gebäude so sehr wie das alte Rathaus. Es hat selbst eine wechselvolle Geschichte hinter sich, die mit dem Baudatum 1746 weit ins 18. Jahrhundert zurückreicht und in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts beinahe mit dem Abriss geendet hätte.

Mitte voriger Woche fand erneut ein wichtiges Ereignis statt: Monika und Gerd Tittlbach unterzeichneten den notariellen Vertrag, mit dem der Besitz an die Wössinger Familie Lux überging.

Die Tittlbachs wollen das Haus nach 43 Jahren aus Gesundheits- und Altersgründen verkaufen und in ihre bayrische Heimat zurückkehren. Monika Tittlbach macht aus ihren gemischten Gefühlen keinen Hehl. „Ich habe schon eine Träne verdrückt, als ich zum letzten Mal als Besitzer durch die Tür ins Haus ging. Ich weine dem Verkauf schon eine Träne nach,“ sagt sie.

Ich habe das Gefühl, ich habe die Richtigen gefunden. Monika Tittlbach, frühere Besitzerin

Lange hat sich die Familie Zeit gelassen, die richtigen Käufer zu finden, die das Erbe gut verwalten. „Es müssen Leute sein, die dieses Haus so lieben wie wir,“ beschrieb Monika Tittlbach damals das „Anforderungsprofil“ der Nachfolger. „Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich habe die Richtigen gefunden.“

Diese Freude korrespondiert mit der des neuen Besitzers. „Ich hatte schon immer ein Faible für Fachwerkhäuser“, sagt Familienvater Holger Lux. Er sieht sich bestens gerüstet für die Herausforderungen, die so ein altes Gebäude unweigerlich mit sich bringt. Beruflich im Bedachungsgroßhandel unterwegs, könne ihn in dieser Beziehung so schnell nichts überraschen.

Sohn Yannick gefällt der Umzug genauso gut, ist er doch damit das einzige Mitglied der Wössinger Jugendfeuerwehr, das über sein eigenes Feuerwehrhaus verfügt. Die derzeitige Scheune des alten Rathauses diente nämlich über Jahrhunderte hinweg als Remise für die Wössinger Feuerwehrfahrzeuge.

Eine kleine Einführung für die Nachfolger hat es schon gegeben. „Sie haben mir beim Rosenschneiden im Garten geholfen“, sagt Monika Tittlbach. Und nicht nur das. Die neuen Eigentümer haben sich auch schon im Dachgeschoss umgetan. Es war genau Dienstag, 4. Mai, um 16.30 Uhr, als die Glocke des alten Wössinger Rathauses ein historisches Läuten anschlug.

Julia und Holger Lux und ihre Kinder Madita und Yannick durften zum ersten Mal an dem Seil der Glocke ziehen, mit der Monika und Gerd Tittlbach die Geburt von Wössinger Kindern verkündeten. Die Familie Lux will dieses Angebot aufrecht erhalten, wenn die Tittlbachs Ende Mai in ihre alte Heimat Murnau zurückgekehrt sein werden.