In Wössingen wird die Hauptdurchgangsachse, die Wössinger Straße, in insgesamt vier Etappen saniert. Seit Mitte Dezember hat die Sanierung den letzten Abschnitt zwischen Alter Straße und Durlacher Allee erreicht. Dieser Abschnitt schleppt sich vor allen Dingen deshalb besonders zäh dahin, weil die widrigen Wetterbedingungen mit extremen Minusgraden lange für einen Baustopp sorgten.

Schon bisher waren die Belästigungen entlang der notwendigen Umleitungsstrecken groß. Jetzt aber führt die Umleitung durch die Kelterstraße, eine der engsten Wössinger Gassen. Durch sie quält sich seit über zwei Monaten auch der Durchgangsverkehr, der vom Enzkreis aus den Weg nach Karlsruhe sucht.

Die Anwohner klagen über rücksichtslose Umleitungsfahrer, die immer wieder Anwohner gefährden, indem sie mit hoher Geschwindigkeit über die Gehwege fahren. „In dieser Straße, in der auch Eltern mit kleinen Kindern wohnen, kann man sich aktuell nicht sicher fühlen“, klagt einer der Anwohner, der namentlich nicht genannt werden will.

Hupkonzert im Ort

„Wenn man beim Einparken nicht in zwei Sekunden in seiner Parklücke oder in seiner Hofeinfahrt ist, geht das Hupkonzert schon los. Rücksichtslose Fahrer können keine fünf Sekunden warten, sondern blenden auf und fahren so dicht auf, dass es einem Bürger Angst und Bange wird.“ Hoffnung setzt man in der Kelterstraße auf die Gemeindeverwaltung.

Im Walzbachtaler Rathaus weiß man um das Problem. Es wird voraussichtlich noch bis zum Abschluss der Arbeiten Ende März anhalten, informiert Timur Özcan (SPD). Der Bürgermeister weist allerdings darauf hin, dass das Problem auch dadurch entstehe, dass die vom Oberdorf kommenden Autofahrer sich nicht an die ausgeschilderte Umleitung über die Bruchsaler Straße halten, sondern auch durch die Kelterstraße fahren wie Fahrer, die aus Jöhlingen kommen.

Nähmen alle ihre ausgeschilderte Umleitung, so würde sich die Belastung der Anwohner der Kelterstraße deutlich reduzieren, meint Özcan. Die für die Geschwindigkeitsmessungen zuständige Bußgeldstelle im Landratsamt Karlsruhe habe man um Messungen gebeten. Er habe jedoch keine Nachricht darüber, wann und ob diese stattfinden werden.