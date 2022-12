Ein Autofahrer soll am Montag einem Mädchen in Walzbachtal Vorfahrt gewährt und dann trotzdem losgefahren sein. Die Elfjährige wurde leicht verletzt. Der Autofahrer flüchtete.

Am Montagnachmittag soll ein Autofahrer in Walzbachtal einem Mädchen Vorfahrt gewährt und dann trotzdem losgefahren sein. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe jetzt mitteilte, stießen die elf Jahre alte Radfahrerin und der Pkw gegen 16 Uhr in der Einmündung Leonorenweg/Friedhofstraße in Jöhlingen zusammen.

Das Mädchen, das auf dem Leonorenweg in Richtung Sporthalle unterwegs gewesen war, stürzte dabei und verletzte sich leicht.

Der Autofahrer flüchtete. Es soll sich um einen Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren handeln. Er soll in einem Kleinwagen unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251/726-0 zu melden.