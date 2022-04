Brand eines Akkus macht Haus in Walzbachtal vorerst unbewohnbar

In einem Einfamilienhaus ist am Mittwochabend in Walzbachtal-Jöhlingen ein Brand ausgebrochen. Dieser entstand durch einen Akku eines Hoverboards, der in Flammen aufging.

Der Akku eines sogenannten Hoverboards ist am Mittwochabend in einem Einfamilienhaus in Walzbachtal-Jöhlingen in Brand geraten und hat das Haus unbewohnbar gemacht. Wie die Polizei mitteilte, war das Sportgerät am Mittwoch gegen 21.30 Uhr zum Laden an einer Steckdose im Büro angeschlossen.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Akku des „Waveboards“ offenbar in Brand. Die Feuerwehr Walzbachtal löschte das Feuer des Akkus und konnte schlimmeres verhindern. Die Rauchentwicklung machte das Gebäude in der Folge jedoch unbewohnbar.

Die Bewohnerin konnte das Haus mit ihren beiden Kindern unverletzt verlassen. Der Gebäudeschaden beträgt etwa 20.000 Euro.