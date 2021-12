Niemand im Gebäude

Brand in Halle mit Wohngebäude in Walzbachtal-Jöhlingen ausgebrochen

In Walzbachtal-Jöhlingen ist am Dienstagmittag in einer Halle, in dem auch ein Wohngebäude untergebracht ist, ein Brand ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge sollen sich keine Personen im Gebäude befinden.