Brand in Walzbachtal-Jöhlingen: Nachbarn helfen mit Kleidung aus

In Walzbachtal-Jöhlingen ist in der Nacht zum Dienstag ein Schuppen abgebrannt. Die Anwohner eines angrenzenden Hauses wurden evakuiert. Nachbarn versorgten sie mit Kleidung.

Mitten in der Nacht zum Dienstag hat der Schuppen eines Anwesens in der Grombacher Straße in Walzbachtal-Jöhlingen gebrannt. Der Dachstuhl des Anbaus ist stark beschädigt, aber durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr haben die Flammen nicht auf das Wohnhaus übergegriffen. Verletzt wurde niemand.

„Wir haben schon geschlafen und zunächst gar nichts bemerkt“, berichtet die betagte Hausbewohnerin. „Unser Schlafzimmer geht auf die andere Seite und wir haben kein Klingeln gehört.“ Erst als sie zufällig noch einmal das Flurlicht angeknipst habe, habe sie die Feuerwehr bemerkt. Sie und ihr Mann hätten ziemlich Hals über Kopf ihr Haus verlassen müssen. Sie hätten nur noch ihre Bademäntel anziehen können.

So bestätigt es auch eine Nachbarin. Sie sei ebenfalls bereits zu Bett gewesen, berichtet sie, wurde aber vom Lärm der Martinshörner geweckt. Der Blick aus dem Fenster zeigte ihr einen Feuerschein im schräg gegenüber liegenden Anwesen. Polizei und Feuerwehr waren bereits vor Ort.

Kleidung und Tee für die Nachbarn

Auf ihre Frage, ob sie helfen könne, wurde sie gebeten, den beiden Hausbewohnern etwas zum Anziehen zu bringen. Die beiden saßen in einem Rettungswagen. Die Nachbarin versorgte sie mit den nötigsten Kleidungsstücken und bot ihnen warmen Tee an.

Laut Polizei brach das Feuer gegen 0.55 Uhr aus. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf umliegende Wohnhäuser übergriffen. Wegen der Rauchentwicklung mussten mehrere Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt.