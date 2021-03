Im Drei-Minuten-Takt

Corona-Testzentren in Weingarten, Walzbachtal und Stutensee gehen in Betrieb

Die von der Ministerpräsidentenkonferenz angekündigte Corona-Teststrategie hat auch im Landkreis Karlsruhe Fahrt aufgenommen: Weingarten startete schon am Samstag mit einem sogenannten Pop-up-Zentrum in der Walzbachhalle, Walzbachtal folgte am Montag und Stutensee am Dienstag.