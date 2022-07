Mit einem positiven Jahresergebnis haben die RKH-Kliniken in Bretten und Bruchsal das Jahr 2021 abgeschlossen. Rund 3,7 Millionen Euro erwirtschafteten die Krankenhäuser des Landkreises Karlsruhe. Damit stehen sie besser da als die anderen Krankenhäusern im Verbund und bescheren der Holding insgesamt eine schwarze Null – und das trotz Pandemie.

Doch das Thema Corona bleibt Alltag in den RKH-Kliniken. „Wir haben Einschläge“, machte Geschäftsführer Jörg Martin in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) deutlich.

In den Kliniken würden wieder mehr Patienten wegen Corona behandelt und allein in der vergangenen Woche seien holdingweit 80 Mitarbeiter in Quarantäne gewesen. Planbare Eingriffe würden deshalb aktuell wieder geschoben. Wie es im Herbst aussehen könnte, so Martin, sei ein Blick in die „Glaskugel“. „Wir wissen vieles nicht“, sagte er. Sicher sei nur: Die sechste Welle kommt.

Im Notfall ist das Internet über Satellit erreichbar

Aber auch die Inflation macht sich in der Gesundheitsversorgung bemerkbar. So gebe es deutliche Preissteigerungen bei Medikamenten. Zudem wurde ein Krisenstab „Ukraine“ eingerichtet. Um sich gegen einen Cyberangriff zu wappnen, wurden Satellitentelefone und Laptops angeschafft sowie der Zugang zu StarLink (Internet via Satellit) eingerichtet.

Der RKH-Chef machte deutlich, dass ein reibungsloser Ablauf in der Klinik nur mit einwandfreier IT funktioniere. Zudem hätten die wichtigsten Produkte bei Medikamenten und medizinischem Bedarf drei Monate Reichweite und die Diesel-Notstromtanks seien alle zur Energieversorgung im Notfall gefüllt.

Wechsel in der Regionaldirektion Ruhestand: Susanne Stalder gibt nach 13 Jahren die Führung der Kliniken des Landkreises Karlsruhe ab und geht in den Ruhestand. Ihr Nachfolger wird Roland Walther, der die Stelle des Regionaldirektors für die Kliniken Bretten und Bruchsal zum 1. August antritt. Nachfolge: Walther ist Facharzt für Anästhesie und seit 1991 an der Fürst-Stirum-Klinik tätig. Sein besonderer Schwerpunkt galt lange Jahre der Notfallmedizin: Von 1999 bis 2009 war er Leitender Notarzt und Sprecher der Leitenden Notärzte des Rettungsdienstbereichs Karlsruhe sowie Mitglied des Bereichsausschusses. Als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat war er an der Entwicklung der Kliniken des Landkreises Karlsruhe beteiligt. 2018 wechselte er als Stellvertreter von Susanne Stalder und Leiter des neu geschaffenen Stabsbereichs klinische Unternehmensentwicklung in die Regionaldirektion. Schwerpunkte waren die Steuerung von Großprojekten, Personal- und Strukturplanung, Prozessoptimierung sowie Fallzahl- und Erlössteuerung.

Martin sprach auch die Transformation der Klinken im RKH-Verbund zu RKH-Gesundheit an. Um die Herausforderung Personal zu stemmen, sei eine „Zeitenwende“ notwendig. Hohes Potenzial gebe es dabei, mehr Patienten künftig ambulant zu behandeln. Denn, so Martin, Deutschland habe mit 23,5 Krankenhausfällen je 100 Einwohner hohe stationäre Fallzahlen. Als positives Beispiel erwähnte er Dänemark mit 40 Prozent weniger stationären Aufenthalten.

„Wir wollen kein Eindringen in den Markt“, betonte Martin, dass durch den Aufbau von medizinischen Versorgungszentren keine Konkurrenz zu niedergelassenen Ärzten aufgebaut werden solle. „Es geht um mehr ambulante Behandlungen von Patienten, die vorher stationär versorgt wurden“, erklärte er. Dazu sei es unerlässlich, die Bereiche Digitalisierung und Telemedizin auszubauen.

Um sich für diese Vorhaben aufzustellen, werden auch die Krankenhäuser selbst modernisiert. Die scheidende Regionaldirektorin Susanne Stalder und ihr Nachfolger Roland Walther stellten verschiedene Bauprojekte an den Kliniken des Landkreises Karlsruhe vor.

„Bauen ist die ganz große Überschrift“, sagte Walther. So entsteht derzeit an der Rechbergklinik in Bretten eine neue Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP), mit dem Anspruch, laut Stalder, die modernste in Deutschland zu sein. Medizinische Instrumente sollen dort auch für die Standorte Mühlacker und Bruchsal sterilisiert werden – mit moderner Technik und Robotik, „um die Mitarbeiter möglichst wenig zu belasten“, wie Stalder erklärte.

Notaufnahme der RKH-Kliniken ist regelmäßig überlastet

Als „notfallmedizinischen Brennpunkt“ bezeichnete Walther die Notaufnahme an der Fürst-Stirum-Klinik in Bruchsal. Die zweitgrößte Notaufnahme im Landkreis Karlsruhe versorgt mehr als 32.000 Patienten pro Jahr, davon mehr als 17.500 ambulant. Die Folge sei, dass die zentrale Notaufnahme (ZNA) regelmäßig überlastet sei.

Deshalb solle die Notaufnahme aufgestockt werden mit einem neuen zentralen Eingangs- und Foyerbereich für die Notaufnahme, in die die Patienten zur stationären Behandlung weitergeleitet werden, und das medizinische Versorgungszentrum für die ambulant-hausärztliche Behandlung.

Auf 4.100 Quadratmetern Nutzfläche entsteht derzeit bereits im ersten Stock der zentrale OP-Bereich mit acht Operationssälen. Die alten OPs stammen noch aus dem Jahr 1985. Walther kündigte an, dass in Zukunft auch ein zweiter Herzkatheterlabor in Bruchsal entstehen soll. Das Raumkonzept werde derzeit erstellt.