Einbrecher klauen in Jöhlingen Diebesgut im Wert von 8.000 Euro

Bislang unbekannte Täter haben zwischen 13 Uhr am Samstag und 16 Uhr am Dienstag verschiedene Gegenstände aus einem Vereinsheim im Walzbacher Ortsteil Jöhlingen gestohlen. Um in das Gebäude in der Grombacher Straße einzudringen, warfen die Unbekannten vermutlich einige Fenster und Glastüren ein, teilte die Polizei mit.

Der Wert des Diebesguts beläuft sich Schätzungen zufolge auf etwa 8.000 Euro. Außerdem entstand durch den Einbruch ein Sachschaden von ungefähr 2.500 Euro.

Inzwischen fahndet die Polizei nach den Einbrechern. Dafür bittet sie mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 72 52) 5 04 60 zu melden.