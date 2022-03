Polizei sucht Zeugen

Einbruch in Bäckerei in Walzbachtal-Wössingen

Nach einem Einbruch in eine Bäckerei in Walzbachtal-Wössingen sucht die Polizei Bretten nun Zeugen. Wie die Polizei meldet, brach der bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Bäckereifiliale in der Wössinger Straße ein.