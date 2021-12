Fahren unter Alkoholeinfluss: Auto überschlägt sich in Walzbachtal

Bei einem Ausweichmanöver zwischen Jöhlingen und Gondelsheim hat sich das Auto eines 28-Jährigen mehrfach überschlagen. Der Mann war alkoholisiert. Er kam in eine Klinik.

Ein alkoholisierter 28-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend in Walzbachtal von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin hat sich sein Fahrzeug überschlagen, so die Polizei.

Der Mann fuhr gegen 20.40 Uhr auf der K 3506 von Jöhlingen in Richtung Gondelsheim. Auf Höhe des Bonnartshäuserhof überquerte ein Tier die Fahrbahn. Diesem wollte der Mann ausweichen. Dieses missglückte jedoch, woraufhin er die Kontrolle über sein Auto verlor und dieses sich überschlug.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert über 1,4 Promille. Dazu verdächtigte die Polizei ihn noch weitere Drogen konsumiert zu haben.

Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.