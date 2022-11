Mit großer Mehrheit hat der Walzbachtaler Gemeinderat den Vorschlag von Bürgermeister Timur Özcan (SPD) abgelehnt, den Wössinger Festplatz zu bebauen. Noch im Juli hatte der Gemeinderat mit zehn Befürwortern dem Vorentwurfsplan zugestimmt.

Ein Sturm der Entrüstung war daraufhin vor allen Dingen bei den unmittelbaren Nachbarn des Festplatzes losgebrochen.

Der schlug sich auch in der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nieder, die Planer Lars Petri moderieren sollte.

Nahezu alle Anlieger wendeten sich mit sehr detaillierten Einwendungen gegen das Vorhaben. Seit Menschengedenken fänden auf dem Wössinger Festplatz Frühlings- und Kirchweihfeste statt.

Diese Veranstaltungen gehörten einfach dorthin. Überdies sei die Parksituation bei den Spielen des Fußballvereins schon jetzt manchmal prekär. Wo also sollten die vielen Besucher parken, wenn der Festplatz bebaut würde, fragten die Anlieger in ihren Stellungnahmen kritisch nach.

Schon während der Fragestunde wurde der Verwaltung vorgeworfen, sie habe in der Sache nicht mit offenen Karten gespielt. Dass an der Stelle auch Wohnraum für Flüchtlinge geschaffen werden solle, werde verheimlicht. Das Plädoyer dagegen wurde verbunden mit dem Appell, sich als Vertreter der Bürgerinteressen zu sehen.

Auch wenn die Gemeinderäte sich nicht dem direkt folgenden Antrag von FDP-Mann Sascha Fanz anschließen wollten, den Tagesordnungspunkt ganz abzusetzen, so zeigten sie sich in den späteren Beratungen dennoch beeindruckt. Das Stimmenverhältnis drehte sich gegenüber der ersten Abstimmung im Juli komplett um.

Aus zehn damaligen Befürwortern wurden neun Gegner. Bei einer Enthaltung mochten nur noch drei Gemeinderäte dem Vorschlag des Bürgermeisters folgen.

Obwohl Planer Lars Petri zuvor in aller Ausführlichkeit die vorgebrachten Einwendungen zurückgewiesen hatte. Gefahren durch Starkregen könne an dieser Stelle durch bauliche Veränderungen ohnehin nicht begegnet werden, meinte Petri.

