Walzbachtal: Betrüger erbeuten hohen Bargeldbetrag mit „Schockanruf“

Im Laufe des Donnerstags sind bei der Polizei Karlsruhe mehrere Meldungen über betrügerische Anrufe eingegangen. Wie die Polizei mitteilte, gelang es den Betrügern in einem Fall, eine 76-Jährige zu täuschen und Bargeld im fünfstelligen Bereich zu erbeuten.

Die Täter erfanden eine Unfallgeschichte

Die Täter nahmen am Donnerstagmorgen telefonisch Kontakt mit der älteren Frau auf. Im Laufe des Vormittags telefonierte die Seniorin unter anderem mit einem vermeintlichen Staatsanwalt, einer angeblichen Polizeibeamtin und einer Frau, die vorgab, die Tochter der 76-jährigen Frau zu sein und einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht zu haben.

Die Anrufer forderten die Seniorin während des Telefonats zur Zahlung von mehreren Zehntausend Euro auf, um eine Entlassung ihrer Tochter gegen Kaution zu ermöglichen. Die Geschädigte hob in der Folge bei Banken in Jöhlingen und Weingarten Bargeld ab.

Anschließend übergab sie das Geld zwischen 13 Uhr und 13.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Jöhlinger Straße in Walzbachtal-Jöhlingen an einen bislang unbekannten Mann. Nachdem die Geschädigte dem Unbekannten das Bargeld übergeben hatte, stieg dieser zu einem weiteren Mann in einen schwarzen Pkw der Marke Mercedes.

Daraufhin fuhr der Pkw mit Mannheimer Zulassung in unbekannte Richtung davon.

Beschreibung des Verdächtigen:

Der Abholer soll circa. 165 cm bis 170 cm groß und von korpulenter Statur gewesen sein. Er hatte kurze, dunkle Haare und ein dunkles T-Shirt mit weißem Aufdruck, eine dunkle hüftlange Jacke sowie eine dunkle Hose getragen.