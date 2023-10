Pkw erfasst Jugendlichen an Fußgängerüberweg in Walzbachtal

Ein 17-Jähriger wurde am Mittwochmorgen von einem 20-jährigen Autofahrer übersehen und schwer verletzt. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Mittwochmorgen

Ein 17-Jähriger wurde am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg in Jöhlingen von einem Pkw erfasst.

Die Polizei teilte mit, dass der Jugendliche gegen 7 Uhr in der Jöhlinger Straße nahe der Einmündung der Freiherr-vom-Stein-Straße einen Zebrastreifen überquerte. Der 20-jährige Autofahrer, der in Richtung Wössingen unterwegs war, übersah den jungen Mann offenbar und erfasste ihn mit seinem Pkw.

Der junge Fußgänger wurde schwer verletzt

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 17-Jährige nach derzeitigem Sachstand der Polizei mehrere Prellungen. Er wurde zunächst vor Ort ärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.