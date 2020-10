Menschen mit Kinderlähmung organisieren sich in Selbsthilfegruppen

„Poliomyelitis“, kurz Polio, steht für Kinderlähmung. Es handelt sich um eine von Polioviren vorwiegend im Kindesalter hervorgerufene Infektionskrankheit. Sie kann zu schwerwiegenden, bleibenden Lähmungen führen, die am häufigsten Arme und Beine befallen. Wenn die Atemmuskulatur erfasst wird, endet das für den Patienten zumeist tödlich. Das Virus wird meist durch Schmier- oder Tröpfcheninfektionen übertragen. Es kann sich nur im Menschen vermehren und nur von Mensch zu Mensch übertragen werden. Seit den 1950er Jahren sind Impfstoffe gegen Polio verfügbar. 1962 wurde in Deutschland die Schluckimpfung als Vorbeugung gegen eine Polioinfektion eingeführt. Die Erkrankungszahlen sind seitdem stark zurückgegangen. Die WHO arbeitet seit Jahren auf die Ausrottung von Polio hin. Europa gilt seit 2002 als frei von Polio. Das Virus verbreitet sich derzeit jedoch in Afghanistan und Pakistan. BNN