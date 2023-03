Frage nach dem Umgang mit Beschwerden

Nach Missbrauchsvorwürfen in Walzbachtal bemüht sich Kita um Normalität für Kinder

Nach Missbrauchsvorwürfen in einer Kita in Walzbachtal will die Einrichtung Kindern und Eltern Stabilität vermitteln. Die Gemeinde will sich indes zum Kinderschutz weiter austauschen. Auch andere Kitas sollen ins Boot geholt werden.