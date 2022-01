Ordnungsamt versucht Chaos auf Walzbachtaler Straßen einzudämmen

In Walzbachtal ist das Parken längst zum Problem geworden. Immer wieder behindern parkende Autos den Verkehr. Das Ordnungsamt will nun etwas unternehmen. Eine Möglichkeit wären Privatanzeigen.

Um die Parkmoral steht es in Walzbachtal nicht gut. Davon weiß Nico Schmitt ein Lied zu singen. Der Ordnungsamtsmitarbeiter ist im Walzbachtaler Rathaus für Verkehrsverstöße zuständig. Im Jahr 2021 habe er 394 Verfahren wegen Parkverstößen an das Landratsamt gemeldet, berichtete Schmitt dem Gemeinderat bei der Vorstellung seiner alltäglichen Arbeit.

Seit seinem Amtsantritt im Rathaus im April 2020 hatte er gut zu tun bei der Kontrolle des ruhenden Verkehrs. Aus der Bürgerschaft habe es immer wieder Beschwerden über behindernd parkende Autos gegeben. Nachdem im vergangenen Jahr schließlich auch noch der Gemeindevollzugsbedienstete Dominik Zimmermann seinen Dienst quittiert habe, sei es ihm unmöglich, alle eingehenden Beschwerden zu bearbeiten, bedauerte Schmitt. FDP-Gemeinderat Sascha Fanz plädierte in der später folgenden Diskussion denn auch dafür, die Stelle neu zu besetzen: „Wir brauchen einen Gemeindevollbezugsbediensteten!“

Ganz besonders drastisch sei das durch einen Vorfall auf der Höhe der Wössinger Straße 87 deutlich geworden, meinte der Ordnungsamtsmitarbeiter. Selbst mit dem PKW sei man zwischen beiderseits parkenden Fahrzeugen kaum mehr durchgekommen. Ein Linienbus habe sich dort so festgefahren, dass er weder vorwärts noch rückwärts aus seiner vertrackten Situation herausmanövrieren konnte. Der Halter des PKW habe ausfindig gemacht werden müssen, um den Bus wieder frei zu bekommen.

Nicht zuletzt diesen Vorfall habe man zum Anlass genommen, abschnittsweise auf beiden Seiten Halteverbotszonen einzurichten. Das habe sich seither auch an anderen Stellen bewährt. An etlichen neuralgischen Punkten in Wössingen hätte das Aufstellen von Halteverbotsschildern für Abhilfe gesorgt. Diese Verkehrsversuche würden noch bis Mai laufen. Dann werde entschieden, ob sie endgültig den Status des Provisoriums verlassen und durch stationäre, dauerhafte Schilder ersetzt werden.

Bürger dürfen Parksünder mit Fotos melden

An Stellen, an denen vorsichtiges Heraustasten aus den Einfahrten noch zumutbar sei, habe man die Schilder schon wieder entfernt. Nicht immer werde aber auf die anderen Verkehrsteilnehmer rücksichtsvoll reagiert. Betroffene Anlieger seien schon mit dem „Stinkefinger“ bedacht worden, als sie langsam aus ihrem Grundstück herausfahren wollten. Andere würden selbst in den Engstellen „fahren wie eine gesengte Sau. Das können wir so nicht lassen“, kündigte Schmitt Gegenmaßnahmen an.

Er machte in dieser Situation andererseits darauf aufmerksam, dass den Bürgern der Weg zur Privatanzeige offen stehe. Jeder dürfe beispielsweise Fotos von falsch parkenden Autos anfertigen und diese als Beweis für den Verkehrsverstoß einreichen.

Nicht unerheblich im Arbeitsablauf seien auch verkehrsrechtliche Anordnungen, wie etwa Sperrungen von Straßen. Die Vollsperrung der Wössinger Straße mit einer zweigeteilten Umleitung während des letzten Jahres habe viel organisatorischen Aufwand verursacht.

Anträge für Plakatierungen seien trotz der beiden Wahlkämpfe im vergangenen Jahr wegen der Pandemie in geringerem Umfang angefallen. Das sei durch Arbeiten rund um die Pandemie mehr als ausgeglichen worden. „Da haben wir viel mit zu tun“, meinte Schnitt. Rund tausend Bescheinigungen für Infizierte und Kontaktpersonen habe das Ordnungsamt ausgestellt und viele Kontrollen der Gastronomie durchgeführt.

Schwer beeindruckt von der Schmittschen Arbeit zeigte sich Volker Trumpf (CDU). Er freue sich, so sagte er, über die Bemühungen ein bisschen mehr Ordnung auf die Straßen zu bringen und sprach auch den Unrat an, den er allerorten auf den Gehsteigen sehe. Gleichzeitig wies er auf einige weitere Problemstellen hin. Diese Gelegenheit nutzten auch Andrea Zipf (Grüne), Silke Meyer (SPD) und Sascha Fanz (FDP).