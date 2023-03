Verdächtige Person ist beurlaubt

Polizei ermittelt: Betreuungskraft in Walzbachtaler Kita soll Kinder sexuell missbraucht haben

Eltern in Walzbachtal sind nach Missbrauchsvorwürfen gegen eine Betreuungskraft in einer Kita beunruhigt. Die Person soll sich mehrfach sexuell an Kindern vergangen haben.