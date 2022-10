Ein 44-Jähriger hat in Jöhlingen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und war außerdem betrunken.

Ein alkoholisierter und psychisch beeinträchtigter Mann hat am Dienstagabend in Jöhlingen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Mutter des 44-Jährigen hatte nach Polizeiangaben gegen 19 Uhr über den Notruf mitgeteilt, ihr Sohn habe am Telefon Selbsttötungsabsichten geäußert und gedroht, „alles in die Luft zu sprengen“.

Die Polizei sperrte in der Folge mit rund 70 Einsatzkräften den Bereich um das betreffende Mehrfamilienhaus ab, traf Sicherheitsvorkehrungen und konnte den Mann unter Einsatz von Spezialkräften gegen 22.50 Uhr widerstandslos in seiner Wohnung festnehmen.

Polizei nimmt 44-Jährigen in Walzbachtal-Jöhlingen fest

Dabei trug er laut Polizei allenfalls leichte Verletzungen davon. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. Seine Nachbarn hatten das Mehrfamilienhaus zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen.

Konkrete Anhaltspunkte für eine mögliche Gefährdung Unbeteiligter durch die angedrohte Sprengung haben sich im Nachhinein nicht ergeben. Laut Vortest stand der 44-Jährige mit mehr als 2,5 Promille unter Alkohol.

Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann „Probleme im persönlichen Bereich“. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er in ein Zentrum für Psychiatrie gebracht.