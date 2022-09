Schwerer Unfall: Auto überschlägt sich zwischen Pfinztal und Walzbachtal

Auf der Bundesstraße 293 zwischen Pfinztal und Jöhlingen hat es am Donnerstagvormittag gekracht. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen kurz vor 10 Uhr ein Unfall in dem Abschnitt kurz vor Jöhlingen gemeldet. Die 23-jährige Fahrerin des Unfallfahrzeugs konnte aus dem Auto befreit werden und war ansprechbar, so die Polizei. Sie wurde mittel- bis schwerverletzt und kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen ist die Fahrerin eines Kleinwagens auf dem Weg nach Jöhlingen aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Auf der Strecke mit steil ansteigenden Uferböschungen überschlug sich das Auto. Es kam auf die Gegenfahrbahn, wo es mit dem Lkw eines 66-jährigen Fahrers zusammenstieß. Das Fahrzeug kam danach mit den Rädern auf der Fahrbahn zum Stehen.

Bundesstraße nach Sperrung wieder freigegeben

Nach dem Unfall musste die Bundesstraße zur Unfallaufnahme und dem Räumen der Strecke zwischen Pfinztal und Walzbachtal gesperrt werden – eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Mittlerweile ist die B293 wieder freigegeben.

Dieser Text wird aktualisiert. (Stand: 12.40 Uhr)