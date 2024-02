Sperrung der L571 sorgt erneut für Ärger in Wössingen

Für gewaltige Aufregung hatte die Sperrung der Bundesstraße 293 in der zweiten Jahreshälfte 2023 in Wössingen gesorgt. Die Anwohner der innerörtlichen Umleitungsstrecke hatten heftige Kritik an der Planung geäußert. Noch ist der Unmut bei den Wössingern nicht verraucht, da droht mit der Sperrung der Landesstraße 571 eine Neuauflage des Problems.

Das Regierungspräsidium will ab 2. April die Landesstraße 571 zwischen dem Knotenpunkt B293/L571 und dem Zementwerk Wössingen sanieren lassen. Auf dem rund 1,5 Kilometer langen Streckenabschnitt sollen auch die Brücken über die B293 und die Kraichgaubahn saniert werden. Für die Dauer der Arbeiten soll die L571 in diesem Bereich voll gesperrt werden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zu den Sommerferien Ende Juli abgeschlossen sein.

Nun werde erneut eine „herausfordernde Verkehrsbelastung“ im Ort entstehen, befürchtet Walzbachtals Bürgermeister Timur Özcan (SPD). Seine Befürchtungen werden von den Kritikern der ersten Umleitungsplanung geteilt. Als ein „absolutes Unding“ empfindet es Peter Weingärtner, „dass das Regierungspräsidium die L571 nicht gleichzeitig mit der B293 machen konnte“. Eine Komplettsperrung müsse auf jeden Fall durch eine einspurige Verkehrsführung mit Ampelschaltung vermieden werden.

Unvorstellbar seien für ihn die Konsequenzen einer Komplettsperrung, durch die der Verkehr über die Bruchsaler Straße zur alten Zufahrt zum Zementwerk geleitet werden müsse. Das indes weist die Pressesprecherin des Regierungspräsidiums zurück. Von Wössingen aus betrachtet beginne die Sperrung hinter der Einfahrt zum Zementwerk Opterra, wodurch die Zufahrt zum Zementwerk über die Wössinger Straße zu jeder Zeit gewährleistet sei, sagt Irene Feilhauer. Die Anfahrt des Zementwerks über die Bruchsaler Straße sei deshalb nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen.

Regierungspräsidium hält Trennung der Arbeiten für notwendig

Die Pressesprecherin weist Kritik des Walzbachtaler Bürgermeisters zurück. In einer Presseerklärung hatte Timur Özcan „großes Unverständnis“ darüber ausgedrückt, „dass die Baumaßnahme nicht im Zuge der Sanierung der B293 durchgeführt wurde“. Er warnte deutlich, dass erneut eine herausfordernde Verkehrsbelastung innerorts entstehen könne, und forderte eindringlich weitere Beteiligung bei den Abstimmungsprozessen.

Genau das aber sei bereits im Dezember 2022 erfolgt, betont Irene Feilhauer. Die zeitlich getrennte Ausführung der Bauarbeiten sei von Anfang geplant und der Kommune mitgeteilt worden. Das Ordnungsamt der Gemeinde Walzbachtal sei über die geplante Bauausführung in Kenntnis gesetzt worden. Zusätzlich sei die Gemeinde im Frühjahr 2023 nochmals auf die getrennt geplante Umsetzung der beiden Erhaltungsmaßnahmen hingewiesen worden.

Mit der Gemeinde habe ein reger Austausch stattgefunden, um ganz gezielt auf die innerörtlichen Belange der Gemeinde einzugehen. Aufgrund von feststehenden, überörtlichen Rahmenbedingungen sei eine parallele Ausführung der beiden Vorhaben nicht möglich. Daher müssten die Sanierungen getrennt voneinander stattfinden.