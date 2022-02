Mit Säge und Feile für Flüchtlingshilfe

Ullrich Drechsel aus Walzbachtal unterstützt mit geschnitzten Holzfiguren Menschen in Uganda

Ullrich Drechsel ist Rentner, aber vom Rasten hält er nichts. In seiner Werkstatt in Wössingen entstehen Holzarbeiten mit Herz, deren Erlös in die Flüchtlingshilfein Uganda fließt.