Unbekannte brechen in ein Einfamilienhaus in Walzbachtal ein

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Walzbachtal eingebrochen und haben Bargeld geklaut.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 20.30 Uhr und 0.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Vogesenweg in Walzbachtal-Jöhlingen eingebrochen. Sie sind gewaltsam über die Terrassentür in das Wohnhaus gelangt, wie die Polizei mitteilte.

Im Inneren durchwühlten die Diebe sämtliches Mobiliar und klauten Bargeld. Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich mit der Kriminalpolizei unter (07 21) 6 66 55 55 in Verbindung zu setzen.