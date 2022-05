Kaum gestellt, schon gefällt – und wieder aufgestellt: Der Maibaum in Walzbachtal-Jöhlingen hat in den vergangenen Tagen ein mehrfaches Auf und Ab erlebt. Ein Zeuge äußert einen Verdacht. Der wäre aber ungeheuerlich: Haben Einheimische den Baum sauber abgesägt?

Mai-Streiche sind in der Walpurgisnacht keineswegs ungewöhnlich. Aber nicht alles, was in der Nacht zum 1. Mai passiert, kann das Etikett „Maischerz“ für sich in Anspruch. In Jöhlingen sind die Scherzbolde weit über die akzeptierte Grenze hinausgegangen.

Ihnen fiel der zwei Tage zuvor vom Bauhof der Gemeinde auf dem Kirchplatz aufgestellte Maibaum zum Opfer. Entsetzt reagierten nicht nur die ersten morgendlichen Kirchgänger und späteren Maiausflügler auf den verbliebenen Baumstumpf und das Attentat auf das seit Jahrzehnten in Walzbachtal betriebene Brauchtum.

Dies umso mehr als es nicht nur ein Bruch der Jungburschen-Regel ist, dass der Maibaum grundsätzlich nur außerhalb der eigenen Gemeinde gestohlen und dabei nicht beschädigt werden darf. Beides wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag nicht beachtet.

Haben Handballer der HSG Walzbachtal den Maibaum abgesägt?

Nach dieser Redaktion vorliegenden Informationen soll der Frevel nämlich nicht von auswärtigen, sondern von einheimischen Missetätern begangen worden sein. Der Besucher einer benachbarten Gaststätte berichtete, er habe beobachtet, dass nach Mitternacht Mitglieder der Jahresabschlussfeier der Handballsportgemeinschaft Walzbachtal mit den Zunftzeichen des Maibaums in die Gaststätte gekommen seien.

Das konnte Thomas Reichert, Leiter der Handballsportgemeinschaft Walzbachtal, nicht bestätigen. Ihm sei nicht bekannt, dass die Jahresabschlussfeier der Walzbachtaler Handballer so eskaliert sei. „Ich kann dazu nichts sagen, ich weiß nichts“, reagierte er auf eine entsprechende Anfrage.

Der Baum wurde nach Spurenlage nicht mit einer Motorsäge, sondern mit einer wenig Lärm verursachenden Säge mit sehr dünnem Blatt von Hand durchgesägt. Glück hatten die Täter dabei, dass die Spitze des fallenden Baums dicht neben einem anderen Baum und einem Hinweisschild der Gemeinde aufschlug und keine weiteren Schäden hinterließ.

Bürgermeister Timur Özcan macht sich Bild vor Ort

Bauhof und Bürgermeister wurden am Sonntagmorgen früh von der Missetat unterrichtet. Schon um 8:30 Uhr habe sich Timur Özcan (SPD) vor Ort ein Bild gemacht, war aus dem Vorzimmer des Bürgermeisters zu erfahren. Der Baum sei unmittelbar danach vom Bauhof in den Speyerer Hof transportiert und untergebracht worden.

Früh am Montagmorgen war der Bauhof erneut vor Ort. Zusammen mit der beauftragten Firma Simon wurde die verkürzte Version wieder in die Verankerung gestellt. Um 9 Uhr stand der Baum schon wieder. Der Vorfall sei bei der Polizei wegen Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht und Spuren gesichert worden.