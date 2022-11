Unbekannter schießt in Jöhlingen-Walzbachtal einem Menschen mit Gaspistole ins Gesicht

Ein Unbekannter hat am Montag gegen 17.30 Uhr auf dem angrenzenden Parkplatz einer Schule am Kirchplatz in Jöhlingen-Walzbachtal einem 20 Jahre alten Mann ins Gesicht geschossen.

Wie die Polizei mitteilte, soll der 20-Jährige dem Unbekannten im Bereich des Parkplatzes der Schule begegnet sein und sich mit ihm gestritten haben. Der Streit führte zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei zog der Täter unvermittelt eine mutmaßliche Gaspistole und schoss in Richtung des 20-Jährigen.

Hierdurch wurde der junge Mann leicht im Gesicht verletzt. Nach der Tat flüchtete der Täter in Richtung Zentrum. Nach Angaben der Polizei ist der Schütze ungefähr 20 Jahre alt und circa 190 Zentimeter groß. Er trug einen Vollbart und war schwarz bekleidet.

Zeugen gesucht (0 72 52) 5 04 60