Martin Unterweger ist mit Tieren aufgewachsen. Hund und Katze, Kuh und Ziege haben den Wössinger Bauern in seiner Jugend begleitet. Davon hat er sich längst entfernt.

Faszination übt auf ihn seit Jahren eine andere Tierart aus. „Die Alpakas sind für mich Tiere mit sehr viel Persönlichkeit“, sagt Unterweger. Im Jahr 2016 hat er sich deshalb fünf Exemplare der aus Südamerika stammenden Kamelart in den Stall neben seinem Hofladen gestellt.

Tagsüber grasen sie auf einer neben dem Hofladen gelegenen Wiese am westlichen Rand von Wössingen. Daraus hat sich eine Attraktion entwickelt, die eine ungeheure Anziehungskraft besonders auf Kinder ausübt. Nach einigem Überlegen und gründlicher Vorbereitung bietet Unterweger deshalb seit etlichen Jahren Führungen an, bei denen Kinder und Erwachsene die Alpakas begleiten können.

Verliebt in ein Alpaka

Geführt werden die Tiere dabei nicht notwendigerweise von ihm. Wenn Chef Martin mal keine Zeit hat, dann sind Ursula Schumacher und Karin Liebe Chefinnen im Führungs-Ring. Beide sind genauso fasziniert von den Alpakas wie Unterweger selbst. Ganz ausgeprägt ist das bei Karin Liebe: „Den Alpakas darf man nicht zu tief in die Augen gucken, sonst verliebt man sich in sie. Das ist bei mir passiert“, gesteht die Wössingerin, die seither mehrmals in der Woche ehrenamtlich die Führungen begleitet.

Den Alpakas darf man nicht zu tief in die Augen gucken. Karin Liebe, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Los geht‘s nach einer kurzen Einführung an der Alpaka-Hütte auf dem Gelände des Hofladens. Über den Heckerweg geht es bis zur Fraueneiche und über ein kurzes Stück des Römerwegs zurück. Während der Wanderung gibt es bei der Halle des Jöhlinger Obstbauvereins ein Getränk und einen kleinen Snack.

Das ist nicht die einzige Unterbrechung des gemächlichen Spaziergangs. Denn die Alpakas haben durchaus ihren eigenen Kopf. Sehr oft nämlich sind den Tieren die Grasbüschel am Wegesrand sehr viel wichtiger als das zielstrebige Vorwärtskommen.

Statt des Spaziergangs legen sie den „Stehgang“ ein. Wer dann glaubt, mit nachdrücklichem Ziehen den tierischen Partner vorwärts bewegen zu können, der irrt gewaltig.

Damit löst man das genaue Gegenteil aus. Zunächst stemmen sich die Paarhufer mit weit gespreiztem Beinwerk bockig in den Untergrund.

Dem folgt die ultimative Widerstands-Handlung: Plötzlich liegt das Tier am Boden und ist selbst mit den allerbesten Worten nicht mehr in die Höhe zu bringen. Schließlich kann man sich ja auch im Liegen – das scheint Alpaka-Philosophie zu sein – an den Grasbüscheln am Wegesrand gütlich tun. Das kann schon mal ein paar Minuten dauern. Erst wenn die Kollegen sich dazu bequemen neue Futterquellen weiter vorne zu erschließen, erhebt sich schließlich Herr Alpaka und trottet hinterher.

Wössinger Geheimrezept gegen störrische Alpakas

„Alpakas sind Gruppentiere“, erklärt Karin Liebe dieses Verhalten. Sie hat ein sehr eigenes Geheimrezept gegen dieses Verhalten. „Ich lege mich zu den Alpakas einfach auf den Boden, dann stehen sie sofort auf“, weiß sie aus Erfahrung. Dann geht‘s auch gleich wieder zügig vorwärts, ansonsten können sich die Spaziergänge von den erwarteten eineinhalb schon mal auf zweieinhalb Stunden ausdehnen. Von dem störrischen Verhalten sind die Begleiter nicht immer begeistert.

Die kleine Alena hat sich auf den Spaziergang riesig gefreut. Bei Besuchen in Wössingen habe ihre Tochter die schönen Tiere immer wieder bewundert, berichtet Corinna Stein. Deshalb habe sie die Wanderung bei den Unterwegers gebucht. Die Überraschung hätte schöner nicht sein können. „Meine Tochter war begeistert, so ein außergewöhnliches Tier an einem Strick spazieren führen zu dürfen“, freut sich die Mama. Es sei ein super Erlebnis gewesen.