Von Diensthund aufgespürt: Polizei schnappt jugendliche Diebe in Jöhlingen

Nach einem Einbruch in ein Blumengeschäft versteckten die Jugendlichen sich in einer Gartenhütte. Ein Diensthund der Polizei schlug jedoch an und verriet das Trio.

Drei Jugendliche sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Blumengeschäft in Jöhlingen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hörte ein Zeuge gegen Mitternacht, wie in der Jöhlinger Straße eine Scheibe klirrte. Das Trio hatte einen Stein in das Schaufenster geworfen.

Der Zeuge beobachtete die Täter, wie sie das Geschäft durch die zerstörte Scheibe verließen. Er verständigte die Polizei und heftete sich an die Fersen der Einbrecher, bis er sie aus den Augen verlor.

Diensthund hat den richtigen Riecher

Die alarmierten Polizisten stießen auf drei Jugendliche, die zur Beschreibung des Zeugen passten. Als die drei die Beamten bemerkten, flohen sie in eine Gartenhütte. Ein Diensthund witterte die Einbrecher jedoch und führte die Beamten zu ihnen.

Als einer der Jugendlichen fliehen wollte, hinderte der Hund ihn daran. Ein zweiter würgte den Hund, wurde aber durch Polizisten überwältigt. Der dritte Jugendliche, ein 16-Jähriger, wurde von dem Tier gebissen. Das aus dem Blumenladen gestohlene Bargeld hatten die Täter bei sich.

Schlussendlich nahm die Polizei alle drei Einbrecher fest und übergab sie ihren Eltern.