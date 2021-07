Walzbachtal ruft keinen Klimanotstand aus

Den Klimanotstand will der Walzbachtal Gemeinderat nicht ausrufen. Das Gremium lehnte in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Antrag der Fraktion der Grünen mit großer Mehrheit ab.

Zustimmen wollten lediglich die vier an diesem Abend anwesenden Fraktionsmitglieder der Grünen. Aus den Reihen der SPD gab es zwei Enthaltungen. Die CDU stimmte komplett dagegen und erhielt Unterstützung von Bürgermeister Timur Özcan (SPD) und Werner Schön (FDP). Noch eindeutiger fiel die Ablehnung für den ergänzenden Antrag aus, sich dem Klimabündnis anzuschließen. Für ihn stimmten nur Levin Huthwelker und Nicole Schibenes, die den Antrag für die Grüne Fraktion begründete.

Lea Herzog, Stabsstelle des Bürgermeisters, hatte schon angekündigt, dass die Verwaltung den Antrag ablehnen werde. Es sei ohnehin ein symbolischer Akt ohne rechtliche Bindung. Walzbachtal engagiere sich bereits seit vielen Jahren für den Klimaschutz und arbeite kontinuierlich an der Verbesserung seiner Energieeffizienz.

Mit dem Beitritt zum Klimaschutzpakt 2016 habe sich die Gemeinde dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2040 weitgehend klimaneutral zu werden. Die Kosten der Teilnahme am Klimabündnis seien überdies mit 231 Euro pro Jahr hoch. Alternativ könne man eigenständig den Klimanotstand ausrufen.

„Jedem ist klar, dass das, was bis jetzt passiert ist, zu wenig ist“, meinte hingegen Nicole Schibenes. Bei kommunalen Entscheidungen solle man überdenken, welche Folgen sie in Bezug auf das Klima haben. Der Klimawandel sei zweifelsohne eine der dringlichsten Herausforderungen der modernen Menschheit und bedrohe in substanziellen Maß die heutigen Lebensgrundlagen. Seine Abwendung solle daher höchste Priorität haben.

Die Brisanz des schon 2020 gestellten Antrags sei in der vorigen Woche besonders deutlich geworden bei der Flut „direkt vor unserer Haustür in unserem Nachbarbundesland“.

Tino Villano nennt Projekt „Papiertiger“

Scharfen Gegenwind erhielt der Antrag von Tino Villano. Der CDU-Fraktionssprecher wollte zwar den Klimawandel nicht grundsätzlich in Frage stellen, gab aber andererseits zu bedenken, „dass mit dem Ausrufen eines Klimanotstands allein dem Klima nicht geholfen ist“. Walzbachtal sei schon zweimal im European Energy Award zertifiziert worden und auch Mitglied im Klimaschutzpakt.

Mit ihrem Mobilitätskonzept habe die Gemeinde außerdem einige Instrumente an der Hand, um aktiven Klimaschutz zu betreiben: „Wir müssen es nur machen.“ Ihm gehe es darum, betonte Villano, „vorhandene Instrumente stärker zu nutzen, ehrliche Maßnahmen zu definieren und die dann umzusetzen mit dem Ziel der kontinuierlichen Verbesserung im Klimaschutz“.

Der Gemeinderat überprüfe schon die Auswirkungen aller seiner Entscheidungen auf das Klima. „Nur kriegt das Kind einen anderen Namen. Das Projekt ist nichts anderes als ein Papiertiger.“ Als nur symbolischen Akt betrachtete auch Werner Schön (FDP) den Antrag und kündigte seine Ablehnung an.

Keine einheitliche Position hatte die SPD. Die Fraktionsvorsitzende Silke Meyer kündigte an, sich zu enthalten, weil die Gemeinde in dem Thema ohnehin schon unterwegs sei. Die Ausrufung des Klimanotstands könne einige Dinge behindern. Sie wolle beispielsweise auch die Diskussion der B293-Ortsumfahrung Jöhlingen offen halten.

Genau die geriet Levin Huthwelker (Grüne) ins Visier. Der entschiedenste Unterstützer des Antrags empfand es als Anachronismus, den zweispurigen Ausbau der Stadtbahn in Jöhlingen zu fordern und direkt daneben die Ortsumfahrung Jöhlingen zu planen. Ein bisschen Klimaschutz reiche längst nicht mehr aus. Walzbachtal habe bisher zu wenig in diesem Bereich gemacht. Die Bevölkerung müsse mitziehen, dafür sei auch ein symbolischer Beschluss wichtig.