Landkreis Karlsruhe: Der Landkreis kann, so sagt eine Sprecherin, auf seine Erfahrungen und Strukturen aus der letzten Flüchtlingskrise zurückgreifen. Hilfreich sei auch die große Bereitschaft von Privatpersonen, geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufzunehmen – oder Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Insgesamt sind derzeit 4.739 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer im Landkreis gemeldet. Rund 43 Prozent davon sind kommunal untergebracht, das heißt in Unterkünften der Städte und Gemeinden oder des Landkreises. Rund 57 Prozent haben privat eine Unterkunft gefunden. Zusätzlich wurden Liegenschaften in Malsch-Völkersbach, Stutensee und Bruchsal reaktiviert. Der Praktiker-Baumarkt in Bruchsal bietet 440 Menschen Obdach.

Kreis Calw: Im Kreis Calw – mit 158.000 Einwohnern – weniger als halb so groß wie der Landkreis Karlsruhe, sind (Stand Anfang November) rund 2.800 Flüchtlinge aus der Ukraine gemeldet. Alle 25 Gemeinden im Kreis, so sagt der Sozialdezernent, hätten Wohnungen akquiriert, der Landkreis zudem ein ehem. Hotel in Bad Liebenzell und ein ehem. Pflegeheim in Nagold zur Nutzung hergerichtet. Er könne keiner Kommune vorwerfen, sie hätte sich aus der Affäre gezogen, sagt Sozialdezernent Norbert Weiser. Es sei „auch okay wenn Betreuung und Wohnungssuche durch Helferkreise erledigt“ werde: Das sei ihm „Jacke wie Hose“.

Karlsruhe Stadt: Auch In dem derzeit etwa 310.000 Einwohner zählenden Stadtkreis Karlsruhe konnte von Anfang an auf gewachsene Strukturen und viel ehrenamtliches Engagement gebaut werden. Für Ukrainer gibt es eine eigens geschaffene Anlaufstelle – die sich erst im Rathaus West befand, und jetzt im ehemaligen Schwesternwohnheim in der Steinhäuser Straße. Derzeit sind, so sagt der Ukraine-Koordinator Faris Abbas vom Sozialdezernat, 3.852 Ukrainer gemeldet. Davon etwa zwei Drittel Frauen – 200 der Menschen seien seit Beginn der Krise wieder zurückgekehrt. Von den Kriegsflüchtlingen seien zwei Drittel privat untergebracht, dabei hätten auch Ehrenamtliche viel geholfen. Ein Drittel der Flüchtigen seien kommunal untergebracht, für exakt 1.129 Menschen haben die Stadt eine Wohnung vermitteln können, sagt Abbas. Klassische Sammelunterkünfte habe man vermeiden wollen.