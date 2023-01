Volksbank bekennt sich zum Standort in Walzbachtal-Wössingen

Die Volksbank Bruchsal-Bretten hat ihre Filiale in der Walzbachtaler Rappenstraße umgestaltet.

Standorte auf dem flachen Land werden von den Banken aus wirtschaftlichen Gründen zunehmend aufgegeben. Die Volksbank Bruchsal-Bretten setzt mit ihrer Filiale in Walzbachtal-Wössingen einen Kontrapunkt.

Schon im April 2020 hatte Jürgen Gareiß, als Leiter Marketing für die Öffentlichkeitsarbeit bei der damaligen Volksbank Stutensee-Weingarten zuständig, entsprechende Gerüchte entschieden dementiert. Die Servicestelle im Erdgeschoss der Filiale in der Wössinger Rappenstraße werde weiter erhalten bleiben.

Damit nicht genug, investierte die Volksbank im vergangenen Jahr in die Neugestaltung der Filiale. Im April fiel der Startschuss für den Umbau. Rund neun Monate nach dem ersten Hammerschlag konnte die Genossenschaftsbank am 22. Dezember 2022 ihre neu gestaltete Wössinger Filiale ihren Mitgliedern und den Kunden präsentieren.

Neues Design und neues Flair in Wössingen

„Wir haben in Wössingen aber nicht nur umgebaut, wir haben ihr mit einem vollkommen neuen Design auch ein ganz besonderes Flair verliehen.“, berichtet Vorstandsmitglied Dimitrios Meletoudis.

Moderne Struktur treffe auf bewährte Tradition. Das werde durch die ansprechende Gestaltung der komplett sanierten Filiale in Wössingen unterstrichen, sagt Meletoudis. Die Filiale in Wössingen sei kaum wiederzuerkennen. Besonders deutlich werde das am Beispiel des neuen Themenzimmers „Genossenschaft“.

„Und das ist es doch auch, was uns als moderne regional verwurzelte Genossenschaft ausmacht: traditionelle Werte, modern interpretiert“, sagt Roland Schäfer, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft.

Wir passen uns den Anforderungen unserer Kunde an. Dimitrios Meletoudis, Mitglied des Vorstands

Gleichzeitig seien die Technik sowie die Selbstbedienungsgeräte in der Filiale modernisiert worden. „Wir passen uns damit den Anforderungen unserer Mitglieder und Kunden im Zuge der zunehmenden Digitalisierung an“, so Meletoudis. Die Umgestaltung sei auf eine große Resonanz gestoßen, fasste er die bisherigen Reaktionen zusammen.

Im Rahmen der Eröffnungstage am 9. und 10. Januar können sich Mitglieder und Kunden der Bank bei Kaffee und Kuchen von der neu gestalteten Filiale selbst ein Bild machen. Auch an der bewährten, fünfköpfigen Mannschaft unter der Leitung von Filialleiter Kai Lust werde sich nichts ändern, betonte Meletoudis.