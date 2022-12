Wer ein spontanes Mitbringsel oder auch eine Anregung für eigene Bastelarbeiten sucht, ist am Deko-Stand von Sarah Hartmann in Walzbachtal genau richtig.

Weihnachten, das Fest der Liebe, Zuneigung ausdrücken durch kleine Geschenke. Dekorationen im ganzen Haus. Aber was tut man, wenn man keine Geschenkidee hat? Oder wenn man noch nach hübschen Verzierungen für Zuhause sucht?

Für solche Fälle hat sich Sarah Hartmann aus Walzbachtal etwas einfallen lassen. In einem Ständchen auf ihrem Grundstück in der Römerstraße 14 in Wössingen bietet sie alles Mögliche an handgefertigten und selbstgemachten Dekorationen an.

Darunter finden sich Kerzen, verzierte Gefäße, Windlichter und andere Basteleien. Einige Ideen findet Hartmann im Internet, viele Vorschläge bekommt sie aber auch von Kunden. „Kreativ sein macht mir Spaß. Es ist mein Ausgleich zu Beruf, Kindern und Alltag“, erklärt Hartmann wie sie zu diesem Stand kam.

Stand soll auch Inspiration für eigene Bastelarbeiten liefern

Wie sie sagt, fehlte die Möglichkeit im Ort Geschenke zu besorgen, wenn man irgendwo eingeladen wird, ohne in die Stadt fahren zu müssen. Natürlich soll der Stand aber auch Inspiration und Ideen zum Selberbasteln liefern. Dieser läuft dabei voll und ganz auf Vertrauensbasis.

Nachts wird er zwar abgeschlossen, doch tagsüber kann nicht sichergestellt werden, dass auch Geld dagelassen oder über PayPal überwiesen wird. Da der Stand erst seit einer Woche besteht, wurde bisher glücklicherweise nichts entwendet. Aktuell befinden sich dort vor allem weihnachtliche Dekorationen, Hartmann möchte aber der Saison treu bleiben und passende Artikel zu jedem Anlass und jeder Jahreszeit verkaufen.

„Zu Ostern zum Beispiel, oder wenn dann Konfirmation oder Kommunion ansteht, dann würde ich mich darum gerne kümmern. Die Artikel im Sommer, da gibt’s dann eher Boote oder Anker, die man sommerlich dekorieren kann, also ich möchte das ganze Jahr damit abdecken. Da habe ich schon einige Ideen im Kopf.“

Stand bekommt auch auf Social Media gutes Feedback

Laut Hartmann hat ihr Konzept bereits Anklang gefunden. Auf ihren Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram habe sie rundum positives Feedback erhalten und die Leute seien glücklich, so einen Stand im Dorf zu haben. „Die Leute sind begeistert, dass es goldig aussieht, wenn sie vorbeilaufen und finden die Idee einfach schön. Ich habe auch schon viele Frauen gesehen, die einfach beim Spazierengehen reinschauen“, fasst Hartmann das Feedback zusammen.

Es seien auch schon extra Kunden vorbeigekommen, die vom Stand erfahren haben und sich diesen anschauen wollten. Zum Verkauf stehen aber nicht nur die Dekorationen im Stand selbst, Hartmann nimmt auch gerne personalisierte Aufträge an. So hat sie bereits einen Auftrag für ein Unternehmen akzeptiert, das Weihnachtsgeschenke mit dem Firmenlogo benötigte.

Auch Kerzen seien üblich, sagt sie. Wer also eine Idee für ein Geschenk hat, das nicht im Stand zu finden ist, der hat die Möglichkeit Ideen zu äußern und Aufträge aufzugeben.