Gemeinde gibt sich zuversichtlich

Zukunft des geplanten Seniorenzentrums in Jöhlingen ungewiss

Der Baustart des geplanten Seniorenzentrums in Jöhlingen lässt auf sich warten. Erst gab es in Walzbachtal Probleme mit den Anwohnern, jetzt ist der vorgesehene Betreiber Orpea in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.