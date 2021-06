Alternative Energiegewinnung

Wasserkraftanlage an der Pfinz versorgt 65 Haushalte

Alle reden von Windrädern. In Pfinztal setzt man indes auf Wasserkraft zur Stromerzeugung – und das an der kleinen Pfinz. Seit zehn Jahren erzeugt eine Wasserkraftanlage beim Wehr Walther in Söllingen Energie.