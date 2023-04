Wer in Pfinztal richtig parkt, wird mit einem kleinen Dankeschön belohnt

Falschparker droht ein Knöllchen, das ist klar. Wer regelkonform sein Auto abstellt soll im Gegenzug belohnt werden. Das ist der Plan des Arbeitskreises Mobilität in Pfinztal.

Eine Belohnung fürs vorschriftsmäßige Abstellen des Fahrzeugs im Gemeindegebiet? Dies stellen die sechs „Good Cops“ vom Arbeitskreis Mobilität den Parkenden im Pfinztal in Aussicht.

Wer eine bunt bedruckte Postkarte an den Scheibenwischer geheftet bekommen hat, kann diese im Rathaus gegen eine Pfinztal Parkscheibe eintauschen, erklärt die SPD-Gemeinderätin Monika Lüthje-Lenhart.

Eine Postkarte dankt aufmerksamen Fahrern in Pfinztal

Die diesjährige von der Gemeinde begleitete Aktion des Arbeitskreises habe sich auf die Fahne geschrieben, auf das Problem des Gehweg-Parkens einzugehen und durch „positive Verstärkung“ auf die Parker zu reagieren, die Rücksichtnahme üben, erklärt die Schriftführerin.

Denn, dass verkehrswidriges Parken Menschen mit Kinderwagen, Gehhilfen oder im Rollstuhl in die Bredouille bringe oder etwa Kinder, die gerne nebeneinander laufen, zu Ausweichmanövern zwinge, sei wohl nicht allen Autofahrerinnen und Autofahrern bewusst.

Auf Streife gehen wollen die Mitglieder des Arbeitskreises vom Mobilitäts Team mit der Vorsitzenden Eva Kemp, Monika Lüthje-Lenhart, Harry Stoll, Klaus Naueburg, Marcel Russ und Tina Wackwitz erstmals Anfang Mai, wenn nach der Gemeinderatssitzung am 25. April weitere Ideen für das Parkraumkonzept festgelegt wurden.

Förderung macht das Geschenk möglich

Finanziert wird das Kooperationsprojekt des Arbeitskreises mit der Gemeindeverwaltung und einem Projekt für bürgerschaftliche Entwicklungsprozessen in Gemeinden. Als Kosten fallen der Druck von etwa 500 Postkarten an – und die Parkscheiben, die es als Belohnung gibt. Die Förderung erfolgt durch das Programm „Lebensqualität durch Nähe“ als Weiterführung des Programms „Pfinztal 2035“.

Ein zweiter Streifzug des Mobilitäts Teams soll kurz vor dem „Parking Day“ im September stattfinden. Dieser seit 2005 weltweit existierende Aktionstag hat zum Ziel, die Parkflächen in den Innenstädten frei von Autos zu halten und mit Aktionen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität beizutragen.

Im vergangenen Jahr hatte Pfinztal erstmals am „Parking Day“ teilgenommen. An der Aktion waren 15 Akteure beteiligt, darunter der Behindertenbeauftragten der Gemeinde, Angelika Ladrieux. „Mir sind beim Aktionstag insbesondere die vielen Gehwegparker aufgefallen“, so Lüthje-Lenhart.

Grundsätzlich ist das Parken auf dem Gehweg verboten und wird mit einem Bußgeld von mindestens 55 Euro belegt. Nur ein Hinweisschild zeigt, wo es doch erlaubt ist, erklärt Luthje-Lenhart und verweist auf das einzige blaue Ausnahmeschild, das derzeit vor der Sparkasse in Söllingen steht.