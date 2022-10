Wie in Pfinztal der Feldschütz den Nüsseklau in Griff bekommen will

Nussöl, Nusslikör, Linzertorte, Nuss-Makronen und Kuchen: All das können Nussbaumbesitzer in der Hardt aus den Früchten ihrer Bäume herstellen. Leider sind die Nüsse nicht nur beliebt bei ihren Besitzern, sondern auch bei denen, die an den Nussbäumen vorbeigehen und die sich dann einfach an den Nüssen bedienen.

„Der Nussklau geht Ende September los. Früher war das im Oktober. Wegen der Klimaveränderung findet das jetzt früher statt“, sagt Friedhelm Wenz von Obstbau Wenz in Pfinztal.

„Man sieht das daran, dass das Gras an einer Stelle, an der auch ein Nuss- oder Obstbaum steht, kurz gehalten ist, dass das Grundstück gepflegt wird und dort auch geerntet wird, etwa Nüsse oder Äpfel. Hier in der Nähe hat jemand ein Grundstück und hat dort ein Schild hingestellt, dass da geerntet wird und das Ganze gewerblich genutzt wird. Aber das interessiert die Leute nicht.“

Viele kommen mit großen Taschen. Friedhelm Wenz, Obstbau Wenz

Bei den Nüssen handle es sich um das liebste Gut, das man ernten, knacken und bevorraten könne – wenn man sich die Mühe macht. „Die Nuss ist gesund, gerade aufgrund ihrer ungesättigten Fettsäuren“, so Wenz.

Ihm persönlich mache es nichts aus, wenn jemand bei einem Spaziergang mal ein oder zwei Nüsse nehme. „Viele kommen aber mit großen Taschen.“ An den Bäumen selbst verursache das wenig Schäden, da sie schon älter sind, wenn sie Früchte tragen. Außer man reiße in großem Umfang Äste ab.

Besitzer stellten früher in Pfinztal einen Korb unter den Baum

Der Familie Gartner, die einen Bauernhof in Söllingen hat, ist der Feldschütz Thomas Seeger aus Kleinsteinbach aufgefallen: „Der sorgt dafür, dass die Leute ihre Nüsse bekommen. Wenn er jemanden sieht, der Nüsse hat, die ihm nicht gehören, dem nimmt er sie ab. Er ist ein paarmal in der Woche unterwegs, fährt herum und schaut, was da los ist und wer unterwegs ist. Eigentlich darf man keine Nüsse mitnehmen. Früher hat der Nussbaum-Besitzer einen Korb unter den Baum gestellt, um zu zeigen, dass ihm der Baum gehört.“

Noch etwas anderes ihnen fällt auf: „Am Alten Stupfericher Weg stehen eine Menge Nussbäume. Die behindern quasi den Verkehr. Da wäre man sogar froh, wenn jemand die Nüsse aufliest und aus dem Weg räumt. Man sollte rechtzeitig seine Nüsse aufsammeln, bevor jemand kommt und sie wegnimmt.“

Grundsätzlich ist es dem Besitzer überlassen, ob er einen Strafantrag stellt. Gabi Dittert, Gemeindeverwaltung Weingarten

Hans Weiss aus Söllingen findet es schwierig, ständig bei den Bäumen zu kontrollieren, dass niemand Nüsse stiehlt. In den Gemeinden Weingarten und Pfinztal gibt es Bäume, die mit einem gelben Band markiert sind und die abgeerntet werden dürfen. Gabi Dittert von der Gemeindeverwaltung Weingarten weist darauf hin, dass auch Nüsseklau als Diebstahl gilt:. „Grundsätzlich ist es jedem Besitzer selbst überlassen, zu entscheiden, ob er einen Strafantrag stellt. Wird ein Dieb erwischt und bei der Polizei gemeldet, liegt die Entscheidung in den Händen der Staatsanwaltschaft.“