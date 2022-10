Wie Patienten mit genügend Ruhe gegen „Long Covid“ ankämpfen können

Als „Post-Covid“-Syndrom werden die Beschwerden bezeichnet, die jenseits der normalen Rekonvaleszenz noch bis zu vier Wochen weiterbestehen, während die Dauer mit multidimensionalen Beschwerden von „Long Covid“ sehr variabel sein kann. So habe ich Patienten in meiner Praxis, die auch eineinhalb Jahren nach der Infektion ihren normalen Leistungszustand nicht wieder erreicht haben jedoch gelernt haben, mit dem Leistungsabfall zu leben, das heißt, eine neue Art gelernt haben damit umgehen. Bei etwa 15 Prozent meiner Patienten dauern die Symptome ein viertel Jahr an, bei 2 Prozent länger.