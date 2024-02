Das Ehepaar Thomas und Betina H. bietet einen Einblick in die persönlichen Erfahrungen mit dem Training und der Gemeinschaft bei Pfitzenmeier in Karlsruhe

Mit seinem vielseitigen Angebot sowie der Betreuung in höchster Qualität hat das Pfitzenmeier Premium Resort schon viele Menschen in Karlsruhe angesprochen und begeistert. So auch Thomas und Betina H. Ihre Geschichte mit der Nummer 1 in der Region in Sachen Fitness beginnt im Jahr 2019.

„Wir dachten uns: Lass uns mal bei Pfitzenmeier vorbeischauen“, so Thomas H. Nachdem man sie durch die Anlage geführt und sie ein Probetraining absolviert hatten, war das Paar gleich überzeugt und hat zeitnah einen Termin vereinbart.

Training und Wellness im angenehmen Umfeld

„Wir fühlen uns hier ringsum wohl“, ergänzt Thomas H. „Er ist jeden Tag hier, ich komme sechs Tage in der Woche vorbei“, ergänzt Betina H. „Wir wechseln aktuell immer zwischen Cardio und Krafttraining“, so Thomas H.: „Wir machen Training auf Erhalt. Und zwischendrin gönnen wir uns auch Erholung mit einem Regenerations-Tag im Wellness-Bereich. Die Fläche ist großzügig, der Wellness-Bereich ist super und wir fühlen uns ringsum wohl.“

Neben den optimalen Trainingsbedingungen und dem großen Angebot vor Ort schätzen beide besonders auch den sozialen Umgang, der bei Pfitzenmeier sowohl mit den Mitarbeitern als auch in der Gemeinschaft der Trainierenden entsteht und gepflegt wird. „Wir sind nach wie vor vom Angebot begeistert“, meint Betina H. und lobt die angenehme Atmosphäre.

So berichtet Thomas H.: „Wir haben hier auch schon Freundschaften gefunden und unternehmen auch außerhalb von Pfitzenmeier viel miteinander.“ Auch die Möglichkeit, nach dem Training mit anderen noch zusammenzusitzen, eine Kleinigkeit zu essen oder einen Kaffee zu trinken, gehört zu den vielen Dingen, die beide am Angebot vor Ort sehr schätzen.

Und wie steht es mit der Motivation zum Trainieren? „Wichtig ist, dass man mit Regelterminen arbeitet“, erklärt Thomas H. Sonst schiebe man es nur vor sich her. Das Training müsse zur Gewohnheit werden. „Ausreden findet man immer“, so Betina H.: „Deshalb ist es wichtig, am Ball zu bleiben.“

Aus dem „müssen“ sollte ein „wollen“ werden. Nicolas Dorn

Studioleiter des Pfitzenmeier Premium Resorts in Karlsruhe

Das bestätigt auch Studioleiter Nicolas Dorn: „Es ist normal, dass es auch Tage gibt, an denen es schwerer fällt, sich aufzuraffen.“ Aber Kontinuität und dabeibleiben führen zum gewünschten Erfolg. „Ein Gym-Buddy hilft da ganz klar weiter“, so der Filialleiter: „Es ist hilfreich, sich mit Freunden und Bekannten zu verabreden. Wir empfehlen: Sucht Euch jemanden, mit dem ihr ins Training geht. Aus dem „müssen“ sollte ein „wollen“ werden. Wenn man diesen Punkt erreicht, hat man es geschafft und ist voll dabei.“

Das klare Ziel: Menschen zum Sport zu motivieren

Besonders wichtig ist für Studioleiter Nicolas Dorn auch das hoch qualifizierte und freundliche Personal, das zusätzlich zum angenehmen Ambiente vor Ort beiträgt. „Unser klares Ziel ist es, Menschen zum Sport zu motivieren“, sagt er. Aktuell werden bei Pfitzenmeier neben den Möglichkeiten für Krafttraining und Ausdauersport etwa 130 Kurse pro Woche angeboten.

„Das Schöne bei uns ist, dass es keine Einstiegshürden bei den Kursen gibt, höchstens bei einigen Cycling-Kursen sowie beim Tanzen. Es gibt hier keine Barrieren. Jeder kommt mit dem gleichen Ziel: Sich selbst etwas Gutes tun zu wollen.“

Bei Pfitzenmeier begegnet sich ein Querschnitt der Gesellschaft, man sei hier auch nicht nach Alter getrennt und könne sich mit anderen gut austauschen. „Hier findet wirklich jeder etwas, dass er machen kann“, freut sich Thomas H.

Hochmoderne Trainingsfläche mit umfangreichem Gerätepark

Für beide, Thomas und Betina H., ist die 1.550 Quadratmeter große Trainingsfläche mit zahlreichen Möglichkeiten für Kraft- und Cardiotraining besonders interessant. Das hochwertig gestaltete Studio in Karlsruhe-Grünwinkel bietet allen Besuchern eine hochmoderne Trainingsfläche mit einem umfangreichen Gerätepark, einem großzügigen Freihantelbereich sowie der Functional Zone. Hier findet alles, was für ein erfolgreiches Kraft- und Cardiotraining nötig ist.

Hinzu kommen das vielseitige Angebot an Kursen und Events, das circa 600 Quadratmeter großes Schwimmbad, in dem auch zahlreiche Aqua Fitness Kurse angeboten werden, der großzügige Wellnessbereich, die AURA Yoga Lounge und der Bereich für Functional Training.

Neugierig geworden? Dann auf zu Pfitzenmeier und sich ebenfalls von der der Nummer 1 in der Region in Sachen Fitness begeistern lassen!