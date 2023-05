Es läuft gut bei der Versicherungsruppe BGV/Badische Versicherungen. Und doch haben die Karlsruher Herausforderungen zu bewältigen. Die haben auch mit Pfusch am Bau und maroden Wasserleitungen zu tun.

Die 100 Jahre alte Karlsruher BGV/Badische Versicherungen-Gruppe ist in Geburtstagslaune: 8,7 (2022: 8,3) Millionen Euro Beitragsrückerstattung gibt es – das ist ein Rekord. Diese Rückerstattung ist eine Rarität in der Branche. Es profitieren BGV-Mitglieder, also vor allem die badischen Kommunen, sowie die Privatkundschaft mit ihren Hausrat- und Unfallversicherungen.

Die Assekuranz ist gut durchs allgemeine Krisenjahr 2022 gekommen: Die Beitragseinnahmen stiegen weiter an, und bei den gemeldeten Schäden kam der BGV vergleichsweise glimpflich davon.

Die Durchschnittsschäden steigen dramatisch an. Edgar Bohn, BGV-Vorstandsvorsitzender

Das heißt aber nicht, dass es dem Konzern an Herausforderungen fehlt. „Die Durchschnittsschäden steigen dramatisch an“, sagt BGV-Vorstandschef Edgar Bohn am Mittwoch beim Bilanzgespräch. Damit meint er insbesondere die Beträge, die bei Leitungswasserschäden und allgemein bei der Wohngebäudeversicherung zu begleichen sind.

Steigende Prämien für Wohngebäudeversicherungen auch beim BGV

Hintergrund: Zunehmend sind alte Leitungen marode. Pfusch am Bau kommt hinzu. Parallel sind die Materialpreise gestiegen. Auch die Lohnkosten sind auf einem hohen Niveau. So ist bei einem Wasserschaden ein Stundenlohn von 90 Euro brutto für einen Gesellen in der Region keine Ausnahme mehr.

Auch die Rückversicherer, die Teile der Schadensummen vom BGV übernehmen, hätten ihre Beiträge erhöht. Demzufolge sind letztlich auch die Prämien für die Kundschaft gestiegen. Zwar legt der BGV nach Bohns Worten bei der Wohngebäudeversicherung nicht drauf. Eine Cash-Cow ist die Sparte aber wohl auch nicht für die Karlsruher. Wettbewerber haben bereits ihre Akquise-Tätigkeiten für neue Wohngebäudeversicherungen reduziert. Beim BGV hingegen „gibt es keine Bremse“, versichert Bohn. „Aber wir beobachten sehr genau, welches Risiko wir uns erlauben können.“

Ähnlich sieht es in der Kfz-Sparte aus. Der Branchenverband GDV spricht von einer Schaden-Kosten-Quote von 101 Prozent. Selbst Kfz-Branchenprimus Huk-Coburg kam im vergangenen Jahr auf 103,6 Prozent. Ein Wert über 100 ist ein Verlust.

Der Wettbewerb war im vergangenen Jahr hart. Edgar Bohn, BGV-Vorstandschef

Weil Ersatzteile und Werkstattarbeiten teurer geworden sind, legt auch der BGV drauf. Im Privatkundensegment lag bei der Kfz-Haftpflichtversicherung die Schaden-Kosten-Quote bei 103 Prozent, in der Teil- und Vollkasko laut Bohn sogar bei 115 Prozent. „Der Wettbewerb war im vergangenen Jahr hart“, erinnert er. Mit Blick auf die hohe Inflation empfehle die Finanzaufsichtsbehörde Bafin Kfz-Versicherern, die Beiträge zu erhöhen. Derzeit werde beim BGV ein neuer Tarif kalkuliert, so Bohn.

Das BGV-Urgestein Schmitz rückt für Finkelnburg nach

Für die Öffentlichkeit kam überraschend, dass Privatkunden-Vertriebsvorstand Moritz Finkelnburg zum 31. März „aus persönlichen Gründen“ ausgeschieden ist. Er ist gut vernetzt, suchte stets die Öffentlichkeit. Nach wenigen BGV-Jahren ist er nun für die Frankfurter Goethe Business School tätig. Jetzt setzen die Karlsruher wieder auf ein Eigengewächs und Urgestein: Der aktuelle Bereichsleiter für Personal und Recht, Jürgen Schmitz (53), rückt zum 1. Juli in den Vorstand auf. „Wir kennen ihn schon lange“, sagt Bohn. Vorstandsmitglied Matthias Kreibich wird zeitgleich stellvertretender Vorstandschef.

Firmen-Visitenkarte BGV Badische Versicherungen-Gruppe

Sitz: Karlsruhe

Gründungsjahr: 1923

Produkte: Versicherung sämtlicher Risiken für Kommunen. Für Privat- und Firmenkunden: Sach-, Unfall-, Haftpflicht-, Kfz- und Rechtsschutzversicherungen

Vorstandsvorsitzender: Edgar Bohn

Gebuchte Beiträge: 396,5 (2021: 385,6) Millionen Euro

Gemeldete Schäden: 113.881 (2021: 115.562)

Aufwendungen für Versicherungsfälle (für eigene Rechnung): 234,9 (2021: 247,3) Millionen Euro

Versicherungsverträge: 1,772 (2021: 1,762) Millionen

Jahresüberschuss: 11,5 (2021: 15,0) Millionen Euro

Mitarbeiterzahl: 776 (unverändert)

Weil der BGV eine vergleichsweise überalterte Kundschaft hat, forcierte Finkelnburg „BGV Family“, ein Produktpaket vor allem für junge Familien. „Das war kein Strohfeuer“, sagt Kreibich. Man halte an der Strategie, die dahinter steht, fest.

Nach Hacker-Angriff: Die Daten sind wieder vorhanden

Kreibich hatte dem BGV im vergangenen Jahr einen Schwenk bei der Kapitalanlagestrategie verpasst: Weg von Aktien, hin zu Staatsanleihen, könnte man als Stichwörter nennen. Die Anlage in einem Spezialfonds sei unattraktiv geworden; daher habe man sich davon getrennt. Das Kapitalanlageergebnis lag bei 4,9 Millionen Euro.

Im Jahr 2021 betrug es durch einen Sondereffekt 11,1 Millionen Euro und im Jahr 2020 rund 9,6 Millionen Euro. Der starke Zinsanstieg an den Geld- und Kapitalmärkten hatte auch andere Versicherungen, vor allem aber Banken herausgefordert.

Vor einem Jahr war ein Personaldienstleister des BGV von einem Hacker-Angriff betroffen. Seitdem kursieren teils vertrauliche Personaldaten von BGV-Mitarbeiterinnen und -mitarbeitern im Darknet, weil kein „Lösegeld“ bezahlt wurde. Per Sicherung habe der BGV alle Daten nun wieder, sagt Bohn, angesprochen auf den Fall. Von dem bisherigen Dienstleister werde man sich trennen.