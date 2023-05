Das Porträt

Philipp Reither vom PSK ist Deutschlands Top-Torjäger im Handball

300 Tore. So oft hat Philipp Reither vom Handball-Landesligisten PS Karlsruhe in der abgelaufenen Saison in 24 Spielen getroffen. Das ist ein bundesweiter Spitzenwert. Reither wechselt nun zum Badenligisten TV Knielingen.