Phishing-Betrüger erbeuten 6-stelligen Geldbetrag In Karlsruhe

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe berichtete, ist es geschickten Betrügern am Dienstag gelungen, durch eine gut inszenierte Phishing-Masche einen 6-stelligen Geldbetrag zu erbeuten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter offenbar die momentane Umstellung eines Bankunternehmens auf ein aktuelleres TAN-Verfahren aus und gelangten zunächst mithilfe einer Phishing-Mail an die Kontodaten der Geschädigten.

Nach dem Erhalt der Daten nahmen die Betrüger telefonisch Kontakt den Opfern auf. Dabei verfälschten sie ihre eigene Rufnummer, wodurch die im Telefon mit dem Banknamen eingespeicherte Nummer des Bankunternehmens angezeigt wurde. Durch diese Täuschung sowie die geschickte Gesprächsführung gelangten die Täter schließlich an vier TANs der Personen, wobei die erste TAN zur Erhöhung des Überweisungslimits genutzt wurde. Mit den drei weiteren TANs wurden Überweisungen auf verschiedene in- und ausländische Konten autorisiert.

Aufgrund der weiteren Abfrage von TANs kamen den Leidtragenden während des Gesprächs Zweifel am Sachverhalt auf, woraufhin sie ihre Bank kontaktierten und der Betrug daraufhin aufdeckt werden konnte. Trotz der umgehenden Sperrung des Kontos waren die Überweisungen jedoch bereits ausgeführt, sodass letztlich ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstand.

Tipps der Polizei: