Pkw-Fahrerin kollidiert mit zwei Radfahrerinnen in Karlsruhe

Eine Pkw-Fahrerin ist am Sonntagnachmittag mit zwei Fahrradfahrerinnen zusammengestoßen. Die beiden 16-Jährigen wurden leicht verletzt.

Eine Pkw-Fahrerin hat am Sonntagnachmittag im Stadtteil Beiertheim-Bulach eine Kollision mit zwei 16-jährigen Fahrradfahrerinnen verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die beiden Fahrradfahrerinnen nebeneinander auf der Bulacher Straße in Richtung Ebertstraße. Auf Höhe der Kreuzung Bulacher Straße und Breite Straße fuhr eine Pkw-Fahrerin auf die Bulacher Straße auf und übersah hierbei offenbar die beiden Radfahrerinnen. In der Folge kam es zur Kollision.

Die beiden 16-Jährigen stürzten mit ihren Fahrrädern zu Boden und verletzten sich leicht. Die Pkw-Fahrerin stieg offenbar nach dem Zusammenstoß aus dem Auto aus, entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen werde gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 40 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.