Planetarium Durlach startet mit Familienvorführung in zweiwöchiges Programm

Zauberschüler Limbradur, mit dem Wunsch Astronaut zu werden, „will alles erfahren“. Und so kann man ihm bei seiner Entdeckungstour durch Raum und Zeit auf den Spuren von Albert Einstein folgen.

Das Licht geht aus und mit dem ersten Flimmern der 360-Grad FullDome-Produktion legen die Zuschauerinnen und Zuschauer den Kopf in den Nacken.

Zum zehnjährigen Bestehen lädt das Planetarium in der Durlacher Orgelfabrik wieder in die unendlichen Weiten des Universums ein. Den Programmstart machte am Samstagmittag die Familienvorführung „Limbradur und die Magie der Schwerkraft.“

Mit dem Wissenschaftsroboter auf eine Reise durch die Galaxie

Das Rätsel der Gravitation lösend begeben sich der zwölfjährige Limbradur und der Wissenschaftsroboter Alby auf eine Reise durch die Galaxie. Dabei entdecken sie mit Einsteins berühmter Relativitätstheorie den Zusammenhang von Raum und Zeit.

Knapp die Hälfte der Plätze ist bei der Eröffnungsvorführung belegt. Die Reaktionen im Anschluss fallen durchweg positiv aus. „Nicht nur für Kinder interessant“, findet ein Familienvater.

Die anschauliche Forschungsreise kommt bei den jungen Sternforschern und -forscherinnen gut an. Besonders die Vorführtechnik scheint zu begeistern. „Viel cooler als Kino“, findet eine junge Besucherin, welche mit ihrer Mutter und drei Geschwistern gekommen ist.

Projektionskuppel macht Eindruck auf die Besucher

„Ein Raum im Raum.“ Matthias Meier, Organisator und Vorsitzender des Vereins „Die Orgelfabrik – Kultur in Durlach“, ist begeistert von dem mobilen Planetarium.

Die Projektionskuppel nimmt einen Großteil des Platzes in der Halle der Orgelfabrik ein. „Es ist schon beeindruckend“, kommentiert er die halbrunde Kugelerscheinung in glänzendem Silber. Mit einem Durchmesser von knapp zehn Metern und einer Höhe von sechseinhalb Metern entsteht im Inneren eine gewaltige Leinwand.

Fünf genau ausgerichteten Projektoren sind nötig, um ein makelloses Bild zu erzeugen. Wer sich für die technische Umsetzung der Sternendarbietungen interessiert, ist bei Gernot Meiser gut aufgehoben. Gemeinsam mit Pascale Demy betreibt der Astrofotograf das mobile Planetarium. „Wir präsentieren eine 4K-Auflösung“, informiert Meiser.

Zahlreiche Shows in den kommenden zwei Wochen

Damit komme man auch die Leistungsgrenze der technischen Gerätschaften. 60 Personen passen aktuell in das Planetarium, normalerweise seien es 80 Plätze, so die Betreiber.

Zwei Wochen lang lädt das Durlacher Planetarium von Dienstag bis Sonntag zu zahlreichen Shows, inklusive Kinderprogrammen und Eigenproduktionen ein. Bei der begleitenden Ausstellung dreht sich in diesem Jahr alles um „Die Sonne – unser Stern“.

Außerdem werden kostenlose Sonnenbeobachtungen an speziellen Sonnenteleskopen angeboten und ein „Sternenkino“ mit Zeitrafferaufnahmen und Kurzfilmen.

Mit einer Vernissage am Freitagabend starteten die Sternen-Wochen in Durlach. Dabei nutze man die Gelegenheit für die Verleihung der silbernen Orgelpfeife für besondere Verdienste um die Kulturarbeit in der Orgelfabrik an Günther Malisius.