Wer die Polarlichter im Großraum Karlsruhe in den vergangenen beiden Nächten verpasst hat, hat in der Nacht auf Montag vermutlich eine weitere Chance: Laut dem Weltraumwetter-Vorhersagezentrum (SWPC) ist noch ein starker Sonnensturm auf dem Weg zur Erde.

Während starker geomagnetischer Stürme seien Polarlichter weit verbreitet und auch in niedrigeren Breitengraden sichtbar. Das Interesse an dem auch Aurora borealis oder Nordlicht genannten Naturphänomen ist riesig.

Das zeigt sich auch daran, dass die Website des SWPC aufgrund zu vieler Besuche vorübergehend nicht zu erreichen war.

Je nördlicher man ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, sie zu erblicken, hatte Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg bereits am Freitag mitgeteilt. Im Großraum Karlsruhe und im Kraichgau stehen die Chancen demnach besser als am Bodensee.

In der Nacht zu Samstag waren die Polarlichter unter anderem in Karlsruhe zu sehen. Auch an anderen Orten in Baden-Württemberg hatte es die Möglichkeite gegeben, die Polarlichter zu bemerken, sagte ein Experte vom Deutschen Wetterdienst.

Cirrus-Schleierwolken über dem ganzen Bundesland haben demnach dazu beigetragen. Diese sind laut Wetterexperten nämlich so dünn, dass die Polarlichter durchscheinen konnten.

Verantwortlich für das oft grünliche oder rötliche Leuchten sind sogenannte Sonnenstürme. Dabei werden elektrisch geladene Teilchen von der Sonne weggeschleudert.

Geschieht dies in Richtung Erde, können die Teilchen bei uns ankommen. Treten sie in die Erdatmosphäre ein, kommt es zum Leuchten. Liefke sagte, es gebe natürlich keine Garantie, dass man etwas sehe – es bestehe aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit.

Freie Sicht nach Norden ist wichtig, um Polarlichter sichtbar zu machen

Mit einem Trick könne man das Naturphänomen unter Umständen sichtbar machen. „Normalerweise reicht es, ein Handy auf die Fensterbank zu legen“, hatte Liefke Ende März erklärt.

Dann müsse man so lange belichten, wie es geht. Dabei sollte es so dunkel wie möglich sein. Auch eine freie Sicht nach Norden ist wichtig. „Auf dem Foto kommen dann meistens schon die Farben raus“, so Liefke.

Und das, obwohl am Himmel gar keine Farben oder nur ein farbloser Schleier zu sehen ist.