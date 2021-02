Polizei ermittelt wegen Körperverletzung bei angeblicher Geburtstagsfeier in Karlsruhe-Hagsfeld

Laut den Angaben von zwei Geschädigten soll in der Nacht auf Montag auf einem Wohnwagenabstellplatz in Karlsruhe-Hagsfeld eine Geburtstagsfeier abgehalten worden sein. Dabei wären die Geschädigten mit mehreren Personen in Streit geraten und schließlich von diesen geschlagen und getreten worden.