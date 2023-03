Polizei fasst Gepäckdieb am Karlsruher Hauptbahnhof

Ein Mann ist von der Bundespolizei am Karlsruher Bahnhof am Dienstagmorgen wegen Diebstahls und Schwarzfahrens festgenommen worden. Ein gestohlener Koffer konnte direkt zurückgegeben werden.

Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen einen Dieb in einem Zug festgenommen, nachdem der 33-Jährige versucht hatte Gepäckstück zu stehlen. Die Polizei teilte mit, dass der Mann bereits zuvor aufgefallen war, weil er kein gültiges Ticket dabeihatte. Er sollte den Zug deshalb in Karlsruhe, wo ihn die Polizei bereits erwartete, verlassen. Während die Polizisten das Schwarzfahren aufnahmen, bemerkte ein Pärchen im Zug, dass ihr Koffer verschwunden war. Da der Zug noch nicht abgefahren war, konnte das Diebesgut direkt zurückgegeben werden.

Der Dieb muss jetzt mit Anzeigen wegen Erschleichens von Leistungen und wegen Diebstahls rechnen.