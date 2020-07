Polizei ist auf Südwest-Gipfel vorbereitet

Mehrere Hundertschaften an Sicherheitskräften aus Karlsruhe und von der Bereitschaftspolizei in Mainz werden sich am Samstag um den friedlichen Ablauf des Derbys zwischen KSC und FCK bemühen. Das torlose Hinspiel war friedlich geblieben.

Die Baustellensituation im Stadion stelle laut Schönthal kein Problem dar. Im Umfeld des torlosen Hinspiels am 25. August 2018 auf dem Betzenberg war es löblich ruhig geblieben. Ein gewaltfreies Wiedersehen garantiert dies jedoch nicht.

Treffen die Teams des KSC und des 1. FC Kaiserslautern aufeinander, bringt das deren Anhang in Wallung und bei An- wie Abreise der Besucherströme ein erhöhtes Konfliktpotenzial mit sich. Die Vereine und die Sicherheitskräfte setzen wie gehabt auf Prävention und Kommunikation.

Polizei will konsequent einschreiten

In einem Fanbrief appellierten KSC und Polizei an allseitige Vernunft und unterstrichen ihre kompromisslose Haltung: „Randalierern und Straftätern werden wir kein Forum zugestehen. Bei Straftaten, beispielsweise in Form von körperlichen Übergriffen oder Sachbeschädigungen, wird die Polizei konsequent einschreiten und gegen alle Beteiligten rechtliche Schritte einleiten“, heißt es in dem Schreiben.

Zum Anlass wiederkehrende Übung ist es, die Kapitäne der Teams zur Deeskalation einzuspannen. So werden David Pisot und Florian Dick in einem offenen Brief zitiert: „Unterstützt uns am Samstag und gebt für eure Farben auf friedlichem Weg alles. Alles andere brauchen wir nicht für ein gelungenes Fußballfest – und genau das wollen wir.“

Oberbürgermeister appelieren an Fans

Auch die beiden Oberbürgermeister aus Karlsruhe und Kaiserslautern, Frank Mentrup und Klaus Weichel, appellieren gemeinsam an beide Lager. Die Fans sollen ihre Mannschaften aus vollem Herzen unterstützen, aber auf derbe Schmähungen, Provokationen und jegliche Form von Gewalt verzichten.

(mit bnn)