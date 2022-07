Polizei Karlsruhe hebt internationale Diebesbande aus – acht Personen in Untersuchungshaft

Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe haben eine internationale Diebesbande ausgehoben. Diese soll bei einem Automobilzulieferer in Karlsruhe Teile im Wert von über drei Millionen Euro gestohlen haben, wie die Behörden am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten. Acht Personen sitzen in Untersuchungshaft.

Nach aufwendigen Ermittlungen hatte die Kriminalpolizei Karlsruhe bereits Anfang Juni sechs Tatverdächtige festgenommen. Die fünf Männer und eine Frau – alle rumänische Staatsangehörige – stehen im Verdacht, als Mitglieder einer Bande über mehrere Monate hinweg Fahrzeugteile bei einem Automobilzulieferer in Karlsruhe entwendet zu haben.

Die Teile sollen sie anschließend nach Osteuropa transportiert und dort verkauft haben. Der bislang ermittelte Schaden beläuft sich auf über drei Millionen Euro.

Polizei erwischt Diebesbande in Karlsruhe auf frischer Tat

Die Polizei hatte die Täter auf frischer Tat erwischt: Bei der Festnahme der sechs Verdächtigen wollten diese gerade mehrere, kurz zuvor von dem Werksgelände gestohlene, mit Fahrzeugersatzteilen beladene Paletten in einen Transporter umladen. Dieses Diebesgut hatte einen Wert von etwa 300.000 Euro.

Bei Wohnungsdurchsuchungen stellten die Beamten weitere Beweismittel sicher. Bei einer Person fanden sie etwa Bargeld in Höhe von über 70.000 Euro. Die sechs Tatverdächtigen sind auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Festnahme von zwei Italienern – Zusammenarbeit mit Fachdienststelle in Rumänien

Während der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen zwei weitere Männer, an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Beamte nahmen die beiden italienischen Staatsangehörigen Ende Juni fest. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hatte zuvor Haftbefehle für sie erwirkt.

Die Ermittlungen gegen die Bande, die in enger Abstimmung mit Ermittlern einer Fachdienststelle in Rumänien geführt werden, dauern an.