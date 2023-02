Zu einem versuchten und zwei erfolgreichen Einbrüchen ist es zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in Karlsruhe-Waldstadt. In der Albert-Schweitzer-Straße wurden Einbrecher beim Versuch in eine Kindertagesstätte einzudringen von der Alarmanlage aufgeschreckt und flüchteten unerkannt. Bei einem Kindergarten in der Elbinger Straße gelangen die Diebe gewaltsam in das Gebäude, indem sie eine Tür aufhebelten. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge Schubladen und Schränke. In der Königsbergerstraße drangen Unbekannte außerdem über ein Fenster in die Räumlichkeiten einer Kirche ein und entwendeten Bargeld.



Ob es einen Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen gibt, ermittelt die Polizei aktuell. Die Diebstahlsumme kann derzeit noch nicht beziffert werden, ist offenbar jedoch geringer als der entstandene Sachschaden, welcher sich auf etwa 4.000 Euro beläuft.

Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen unter (07 21) 96 71 80 zu melden.