Polizei mobilisiert zusätzliche Kräfte: Karlsruhe rüstet sich fürs Wochenende

Nachdem am letzten Wochenende eine Polizeikontrolle auf dem Schlossplatz eskaliert ist, rüsten Polizei und Stadt für die kommenden Nächte auf. Hintergrund sind auch die jüngsten Ausschreitungen in anderen deutschen Städten.

In einer Mitteilung der Polizei heißt es, die Präsenz in der Innenstadt werde in den kommenden Nächten erhöht. Neben der Polizei sollen auch zusätzliche Kräfte des Ordnungsamtes in der Stadt unterwegs sein. Um auf etwaige Auseinandersetzungen schnell reagieren zu können, würden zudem weitere Polizeikräfte in Bereitschaft gehalten.

Besonders im Blick von Polizei und Ordnungsamt seien demnach Schlossplatz und Schlossgarten, dazu Teile der Kaiserstraße, der Hirschhof und der Ludwigsplatz.

Hygieneregeln gelten weiterhin

Die Polizei weist daraufhin, dass der Schlossgarten grundsätzlich ab 20 Uhr geschlossen werde. Erfahrungsgemäß ignorierten größere Personengruppen die Schließung aber immer wieder. Die Polizei werde am Wochenende einschreiten, wenn Personengruppen die Schließzeiten nicht beachteten.

In ihrer Mitteilung appellierte die Polizei zudem, die weiterhin geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. In den letzten Wochen seien diese speziell von jüngeren Leuten immer wieder ignoriert worden.